https://sputnik-georgia.ru/20230221/na-avtozapravkakh-v-gruzii-proverili-kachestvo-topliva---gde-vyyavleny-narusheniya-275102564.html
На автозаправках в Грузии проверили качество топлива - где выявлены нарушения
На автозаправках в Грузии проверили качество топлива - где выявлены нарушения
Нарушения были выявлены только в образцах дизеля 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T17:49+0400
2023-02-21T17:49+0400
2023-02-21T17:53+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой Грузии проверили качество горючего в ста автозаправочных станциях страны, сообщает пресс-служба ведомства. Всего специалисты взяли 50 образцов бензина и 50 образцов дизеля, чтобы проверить степень загрязнения воздуха этими видами топлива. В частности, специалисты проверили соответствие продукции нормам, определенным постановлением правительства. В результате лабораторного исследования, нарушения были выявлены только в образцах дизеля. В частности, 29 образцов из 50 не отвечали качеству, установленному законодательством. В образцах было выявлено содержание серы, нарушение температуры.Инспекторы составили соответствующие протоколы. Стоимость штрафов превысила 3 миллионов 350 тысяч лари (1,2 миллионов долларов). Материалы дела переданы суду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси
На автозаправках в Грузии проверили качество топлива - где выявлены нарушения
17:49 21.02.2023 (обновлено: 17:53 21.02.2023)
Нарушения были выявлены только в образцах дизеля
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой Грузии проверили качество горючего в ста автозаправочных станциях страны, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего специалисты взяли 50 образцов бензина и 50 образцов дизеля, чтобы проверить степень загрязнения воздуха этими видами топлива. В частности, специалисты проверили соответствие продукции нормам, определенным постановлением правительства.
В результате лабораторного исследования, нарушения были выявлены только в образцах дизеля. В частности, 29 образцов из 50 не отвечали качеству, установленному законодательством. В образцах было выявлено содержание серы, нарушение температуры.
Инспекторы составили соответствующие протоколы. Стоимость штрафов превысила 3 миллионов 350 тысяч лари (1,2 миллионов долларов). Материалы дела переданы суду.