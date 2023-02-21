https://sputnik-georgia.ru/20230221/na-mashinu-v-gorakh-gruzii-obrushilsya-opolzen--275079879.html

ЧП в горах Грузии: на машину обрушился оползень

ЧП в горах Грузии: на машину обрушился оползень

По предварительной информации, под оползневую массу попал человек 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Автомобиль попал под оползневую массу, которая сошла накануне ночью в районе Цагери (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщил губернатор региона Папуна Маргвелидзе. По информации телеканала "Рустави 2", скалистая масса обрушилась на дорогу, по которой в этот момент передвигался автомобиль. По предварительным данным, в машине находится водитель, о его состоянии к этому времени ничего не известно.На данный момент автомобильная дорога Чкуми-Кулбаки закрыта. На месте ведутся очистительные работы.В зоне бедствия находятся представители местных органов власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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