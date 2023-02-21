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ЧП в горах Грузии: на машину обрушился оползень
ЧП в горах Грузии: на машину обрушился оползень
По предварительной информации, под оползневую массу попал человек 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T13:21+0400
2023-02-21T13:21+0400
2023-02-21T13:53+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Автомобиль попал под оползневую массу, которая сошла накануне ночью в районе Цагери (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщил губернатор региона Папуна Маргвелидзе. По информации телеканала "Рустави 2", скалистая масса обрушилась на дорогу, по которой в этот момент передвигался автомобиль. По предварительным данным, в машине находится водитель, о его состоянии к этому времени ничего не известно.На данный момент автомобильная дорога Чкуми-Кулбаки закрыта. На месте ведутся очистительные работы.В зоне бедствия находятся представители местных органов власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
происшествия, новости, грузия
ЧП в горах Грузии: на машину обрушился оползень
13:21 21.02.2023 (обновлено: 13:53 21.02.2023)
По предварительной информации, под оползневую массу попал человек
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Автомобиль попал под оползневую массу, которая сошла накануне ночью в районе Цагери (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщил губернатор региона Папуна Маргвелидзе.
По информации телеканала "Рустави 2
", скалистая масса обрушилась на дорогу, по которой в этот момент передвигался автомобиль. По предварительным данным, в машине находится водитель, о его состоянии к этому времени ничего не известно.
На данный момент автомобильная дорога Чкуми-Кулбаки закрыта. На месте ведутся очистительные работы.
В зоне бедствия находятся представители местных органов власти.