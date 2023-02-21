https://sputnik-georgia.ru/20230221/pervoy-konstitutsii-gruzii-ispolnilos-102-goda-275076766.html

Первой Конституции Грузии исполнилось 102 года

Первой Конституции Грузии исполнилось 102 года

Папуашвили поздравил всех граждан, друзей и болельщиков страны с этой датой 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T11:34+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Первая Конституция Грузии была одним из прогрессивных документов своего времени, которая заняла достойное место в истории мирового конституционализма, считает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Конституция Демократической республики Грузия была принята 21 февраля 1921 года – это одна из главных дат в истории грузинского конституционализма. Глава грузинского законодательного органа поздравил всех граждан, друзей и болельщиков страны с этой датой.Как отметил спикер парламента, нынешняя редакция Конституции Грузии основана на духе первой Конституции и представляет собой фундамент европейских ценностей Грузии. Разработка Конституции началась после принятия "Акта о независимости Грузии" 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе был учтен опыт передовых демократических стран того времени, документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили