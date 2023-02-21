https://sputnik-georgia.ru/20230221/politolog-markov-o-edinstvennoy-tseli-vizita-baydena-v-kiev-275123697.html

Политолог Марков о единственной цели визита Байдена в Киев

Политолог Марков о единственной цели визита Байдена в Киев

Рейтинг Байдена находится на минимальном уровне, а американцы сомневаются в состоянии президента США управлять страной. Именно для того Байден и приехал в... 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T17:49+0400

2023-02-21T17:49+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор института политических исследований Сергей Марков. Что пообещал Украине Байден? Почему визит президента США принесет украинцам лишь несчастья? Что Байден и Дуда обсудят в Польше? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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