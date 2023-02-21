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Политолог Марков о единственной цели визита Байдена в Киев
Политолог Марков о единственной цели визита Байдена в Киев
Рейтинг Байдена находится на минимальном уровне, а американцы сомневаются в состоянии президента США управлять страной. Именно для того Байден и приехал в... 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T17:49+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор института политических исследований Сергей Марков. Что пообещал Украине Байден? Почему визит президента США принесет украинцам лишь несчастья? Что Байден и Дуда обсудят в Польше? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, политика, киев, сша, украина, видео
Политолог Марков о единственной цели визита Байдена в Киев
17:49 21.02.2023 (обновлено: 10:49 22.02.2023)
Рейтинг Байдена находится на минимальном уровне, а американцы сомневаются в состоянии президента США управлять страной. Именно для того Байден и приехал в Киев, чтобы доказать свою дееспособность перед выборами в следующем году
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор института политических исследований Сергей Марков.
Что пообещал Украине Байден? Почему визит президента США принесет украинцам лишь несчастья? Что Байден и Дуда обсудят в Польше?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.