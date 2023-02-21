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Православный Великий пост 2023: церковные традиции и обычаи

Православный Великий пост 2023: церковные традиции и обычаи

Великий пост – самый продолжительный и строгий из многодневных постов, установленных православной церковью, в 2023 году он начнется 27 февраля 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T16:35+0400

2023-02-21T16:35+0400

2023-02-21T17:00+0400

справки

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Великий пост готовит к главному христианскому празднику Пасхе, который православные в 2023-м отпразднуют 16 апреля. В чем суть Великого поста, о церковных традициях и обычаях с ним связанных, читайте в Sputnik Грузия. Традиции и обычаи Великий пост длится семь недель. По церковной традиции самой строгой является последняя неделя перед Пасхой – Страстная седмица. Суть поста – это добровольный отказ в этот период от всего, что составляет заметную часть нашей земной жизни. В ходе поста верующие по церковной традиции вспоминают самые значимые деяния святых угодников. Первая неделя называется Федорова – в эти дни верующие поминают защитников христовой веры, а в субботу чтят память мученика Феодора Амасейского, который отказался поклониться языческим богам, несмотря на пытки. Во вторую неделю Великого поста по церковной традиции поминают Григория Паламу – православного богослова, полемика и философа. Наследный аристократ, отказавшись в двадцать лет от блестящих перспектив и оставив царский двор, провел жизнь в отшельничестве на горе Афон и прошел путь до звания архиепископа Фессалоникийского. Крестопоклонной называют третью неделю Великого поста, в ходе которой православные поклоняются Животворящему Кресту. Церковная традиция служит напоминанием о страданиях и смерти Спасителя, чтобы помочь постящимся в продолжении подвига поста. Четвертая неделя поста посвящена жизни Иоанна Лествичника, в шестнадцать лет принявшего монашество в горах Синая. Прожив 40 лет отшельником в пустыне, он стал настоятелем обители в Синае. Иоанн стал автором Лествиц – духовных аскетических скрижалей, которые помогают верующим достичь духовного совершенствования. На вторую, третью и четвертую недели Великого поста выпадают три родительские субботы, установленные для поминовения усопших. Во время Великого поста обычные ежедневные панихиды не проводятся, и Церковь, чтобы не лишать на целых семь недель умерших своего молитвенного покровительства, установила три специальных дня для молитвы о них. По церковной традиции в пятую неделю Великого поста поминают Марию Египетскую – покровительницу всех кающихся грешниц. Великая грешница, которая искренне покаялась в совершенных грехах и провела в покаянии долгие годы в пустыне, убеждает всех в великом милосердии Божьем. На шестой неделе православные празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В этот день верующие вспоминают о событиях, когда Иисус вошел в Иерусалим. На Всенощном бдении по церковной традиции освящаются ветви вербы или других растений, которые затем раздают прихожанам. Накануне, в субботу на утрени и литургии, вспоминают воскрешение Иисусом Лазаря. Последняя неделя Великого поста – Страстная седмица, каждый день которой называют Великим, так как сопровождаются они важнейшими библейскими событиями: Тайной вечерей, предательством, судом, Голгофой и Воскрешением Христовым. В последнюю неделю Великого поста верующие, вспоминая, как Иисус терпел ради людей жестокие муки, раскаиваются в вольных или невольных прегрешениях, причащаются и очищаются от всего греховного. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки