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Продажа безакцизных сигарет в Грузии: задержаны директор компании и его сообщники
Продажа безакцизных сигарет в Грузии: задержаны директор компании и его сообщники
Предприимчивым мошенникам грозит до 8 лет лишения свободы 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T15:21+0400
2023-02-21T15:21+0400
2023-02-21T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали пять человек по обвинению в фальсификации документов, злоупотреблении служебными полномочиями, халатности, а также хранении-реализации безакцизных сигарет в крупном размере. Среди задержанных – директор, а также сотрудник компании. По данным следствия, одна из компаний-контакторов должна была уничтожать изъятые из оборота безакцизные табачные изделия на основе договора, заключенного с Национальным агентством государственного имущества Минэкономики Грузии.С целью получения незаконной материальной выгоды директор компании вместе со своим сотрудником подделывали и фиктивно составляли документы, связанные с уничтожением товаров, после чего периодически осуществляли продажу безакцизных табачных изделий через разных граждан. В результате следственных действий, проведенных в Тбилиси, Рустави и Гардабани, в общей сложности были изъяты документально уничтоженные более 5 200 пачек безакцизных сигарет, рыночная стоимость которых превышает 22 тысячи лари (более 8,3 тысячи долларов). Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям. Задержанным грозит лишение свободы от шести до восьми лет. Приводятся соответствующие мероприятия по выявлению других лиц, причастных к указанному преступлению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, рустави, гардабани, тбилиси, национальное агентство государственного имущества
грузия, новости, происшествия, рустави, гардабани, тбилиси, национальное агентство государственного имущества
Продажа безакцизных сигарет в Грузии: задержаны директор компании и его сообщники
Предприимчивым мошенникам грозит до 8 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали пять человек по обвинению в фальсификации документов, злоупотреблении служебными полномочиями, халатности, а также хранении-реализации безакцизных сигарет в крупном размере.
Среди задержанных – директор, а также сотрудник компании.
По данным
следствия, одна из компаний-контакторов должна была уничтожать изъятые из оборота безакцизные табачные изделия на основе договора, заключенного с Национальным агентством государственного имущества Минэкономики Грузии.
С целью получения незаконной материальной выгоды директор компании вместе со своим сотрудником подделывали и фиктивно составляли документы, связанные с уничтожением товаров, после чего периодически осуществляли продажу безакцизных табачных изделий через разных граждан.
В результате следственных действий, проведенных в Тбилиси, Рустави и Гардабани, в общей сложности были изъяты документально уничтоженные более 5 200 пачек безакцизных сигарет, рыночная стоимость которых превышает 22 тысячи лари (более 8,3 тысячи долларов).
Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям. Задержанным грозит лишение свободы от шести до восьми лет.
Приводятся соответствующие мероприятия по выявлению других лиц, причастных к указанному преступлению.