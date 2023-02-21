https://sputnik-georgia.ru/20230221/prosto-fantastika-vybyvshiy-iz-turnira-basilashvili-vse-taki-sygraet-v-dokhe-275075958.html

Просто фантастика: выбывший из турнира Басилашвили все-таки сыграет в Дохе

Просто фантастика: выбывший из турнира Басилашвили все-таки сыграет в Дохе

Соперником Басилашвили станет 26-летний француз Александр Мюллер 21.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили, который в воскресенье попрощался с турниром в Дохе, все-таки примет в нем участие. Представитель Великобритании Джек Дрейпер был снят с соревнований буквально на последней секунде, а его место занял Басилашвили. Грузинский теннисист проведет матч 21 февраля в основной сетке турнира в Дохе против 26-летнего француза Александра Мюллера. Соперник грузина занимает 173 место в рейтинге ATP, а Басилашвили – 84-е. В первом раунде квалификации турнира в Дохе грузинский теннисист обыграл турка Кема Илкеля (6:3, 7:5), а затем уступил представителю Великобритании Лиаму Броуди (4:6, 3:6). Николоз Басилашвили серьезно упал в рейтинге ATP после предыдущего сезона. С начала 2023 года теннисист провел девять матчей и только в трех из них ему удалось одержать победу. Басилашвили является победителем турнира в Дохе-2021, а в прошлом году проиграл в финале испанцу Баутисте Агуту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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