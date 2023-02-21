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Прямая трансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Прямая трансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Смотрите в видео кадры прямого эфира ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T13:00+0400
2023-02-21T13:00+0400
2023-02-21T13:00+0400
мультимедиа
видео
владимир путин
россия
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Владимир Путин ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Согласно традиции, на оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные. В Кремль приглашают членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, председателя Центризбиркома, главу Счетной палаты, членов Государственного Совета, глав основных конфессий и представителей Общественной палаты России.
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мультимедиа, видео, владимир путин, россия, видео
мультимедиа, видео, владимир путин, россия, видео
Прямая трансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Смотрите в видео кадры прямого эфира ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Владимир Путин ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.
Согласно традиции, на оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные. В Кремль приглашают членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, председателя Центризбиркома, главу Счетной палаты, членов Государственного Совета, глав основных конфессий и представителей Общественной палаты России.