https://sputnik-georgia.ru/20230221/pryamaya-translyatsiya-poslanie-vladimira-putina-federalnomu-sobraniyu-275069983.html

Прямая трансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Прямая трансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Смотрите в видео кадры прямого эфира ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 21.02.2023, Sputnik Грузия

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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Владимир Путин ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Согласно традиции, на оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные. В Кремль приглашают членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, председателя Центризбиркома, главу Счетной палаты, членов Государственного Совета, глав основных конфессий и представителей Общественной палаты России.

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