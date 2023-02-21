https://sputnik-georgia.ru/20230221/putin-rossiya-ne-voyuet-s-narodom-ukrainy-275079734.html

Путин: Россия не воюет с народом Украины

Путин: Россия не воюет с народом Украины

Путин подчеркнул, что Россия защищает свой дом и жизни людей 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T13:39+0400

2023-02-21T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Россия не воюет с народом Украины, народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.По его словам, Россия защищает свой дом и жизни людей."Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цели Запада – безграничная власть", - отметил президент России.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, украина, владимир путин