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Путин: Россия не воюет с народом Украины
Путин: Россия не воюет с народом Украины
Путин подчеркнул, что Россия защищает свой дом и жизни людей 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T13:39+0400
2023-02-21T13:39+0400
2023-02-21T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Россия не воюет с народом Украины, народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.По его словам, Россия защищает свой дом и жизни людей."Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цели Запада – безграничная власть", - отметил президент России.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, украина, владимир путин
россия, в мире, новости, украина, владимир путин
Путин: Россия не воюет с народом Украины
Путин подчеркнул, что Россия защищает свой дом и жизни людей
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Россия не воюет с народом Украины, народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Мы не воюем с народом Украины. Об этом я уже много раз говорил. Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле", - заявил Путин.
По его словам, Россия защищает свой дом и жизни людей.
"Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цели Запада – безграничная власть", - отметил президент России.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.