https://sputnik-georgia.ru/20230221/situatsiya-na-dorogakh-gruzii--gde-deystvuyut-ogranicheniya-275078926.html

Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения

Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения

Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии 21.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. На дорогах в Грузии действуют определенные ограничения из-за снегопада, гололеда, лавин и метели.Так, по информации Департамента автомобильных дорог Грузии, на 132-163 км участка (узел Сурами-Сакасриа) трассы международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе восстановлено движение машин с прицепом и полуприцепом. На участке Млета-Гудаури дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение для всех видов автотранспорта. На участке Гудаури-Коби этой же дороги высока опасность схода лавины, поэтому здесь запрещено движение всех видов автотранспорта. На участке дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили восстановлено движение легкового автотранспорта. Речь идет о 90-100 км участка (Дизи-Лахмула) дороги. Открыть движение удалось благодаря очистительным работам. Из-за снегопада и гололеда на 30-186 км участке (Джвари-Ушгули) дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов, вместимостью более 30 мест. Для легкового автомобиля движение автотранспорта разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для автотранспорта с высокой проходимость (двумя и более ведущими мостами) движение свободное. На 1-30 км участке (Зугдиди-Джвари) движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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