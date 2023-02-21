https://sputnik-georgia.ru/20230221/test-naskolko-khorosho-vy-znaete-russkiy-yazyk-275147824.html

Тест: насколько хорошо вы знаете русский язык?

Тест: насколько хорошо вы знаете русский язык?

Сегодня, 21 февраля, отмечается международный день родного языка, который отмечается с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T16:29+0400

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание русского языка

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2023

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тесты, интерактив, тесты