https://sputnik-georgia.ru/20230221/test-naskolko-khorosho-vy-znaete-russkiy-yazyk-275147824.html
Тест: насколько хорошо вы знаете русский язык?
Тест: насколько хорошо вы знаете русский язык?
Сегодня, 21 февраля, отмечается международный день родного языка, который отмечается с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T16:29+0400
2023-02-21T16:29+0400
2023-02-22T16:31+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание русского языка
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тесты, интерактив, тесты
Тест: насколько хорошо вы знаете русский язык?
16:29 21.02.2023 (обновлено: 16:31 22.02.2023)
Сегодня, 21 февраля, отмечается международный день родного языка, который отмечается с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание русского языка