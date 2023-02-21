https://sputnik-georgia.ru/20230221/test-nuzhen-li-vam-ekskursovod-vo-vremya-puteshestviy-275149380.html
Тест: нужен ли вам экскурсовод во время путешествий
Тест: нужен ли вам экскурсовод во время путешествий
Сегодня, 21 февраля, в мире отмечают Всемирный день экскурсовода, цель которого – повышение информированности широкой общественности о важности и значимости... 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T17:45+0400
2023-02-21T17:45+0400
2023-02-22T16:45+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест. А вам нужны экскурсоводы или вы все и так знаете?
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Тест: нужен ли вам экскурсовод во время путешествий
17:45 21.02.2023 (обновлено: 16:45 22.02.2023)
Сегодня, 21 февраля, в мире отмечают Всемирный день экскурсовода, цель которого – повышение информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводы
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест. А вам нужны экскурсоводы или вы все и так знаете?