https://sputnik-georgia.ru/20230221/test-nuzhen-li-vam-ekskursovod-vo-vremya-puteshestviy-275149380.html

Тест: нужен ли вам экскурсовод во время путешествий

Тест: нужен ли вам экскурсовод во время путешествий

Сегодня, 21 февраля, в мире отмечают Всемирный день экскурсовода, цель которого – повышение информированности широкой общественности о важности и значимости... 21.02.2023, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест. А вам нужны экскурсоводы или вы все и так знаете?

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2023

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тесты, интерактив, тесты