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Тренер "Наполи" рассчитывает на Кварацхелия в игре против "Айнтрахта"
Тренер "Наполи" рассчитывает на Кварацхелия в игре против "Айнтрахта"
У Кварацхелия есть талант, воображение и класс, убежден тренер 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T12:32+0400
2023-02-21T12:32+0400
2023-02-21T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти рассчитывает на Хвичу Кварацхелия и Виктора Осимхена в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Айнтрахта", об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции. "Наполи" сыграет с "Айнтрахтом" во Франкфурте во вторник, 21 февраля. Первый матч клуба Хвичи Кварацхелия в 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 23:45 по тбилисскому времени. По словам наставника "Наполи", у "Айнтрахта" больше опыта игры в плей-офф, чем у неаполитанцев. Но Спаллетти надеется на атакующий футбол своей команды. В свою очередь тренер "Айнтрахта" Оливер Гласнер заявил, что подопечные Спаллетти выглядят своего рода "антиитальянцами" из-за их атакующей игры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, тбилиси, франкфурт, хвича кварацхелия
спорт, новости, в мире, тбилиси, франкфурт, хвича кварацхелия
Тренер "Наполи" рассчитывает на Кварацхелия в игре против "Айнтрахта"
У Кварацхелия есть талант, воображение и класс, убежден тренер
ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти рассчитывает на Хвичу Кварацхелия и Виктора Осимхена в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Айнтрахта", об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции.
"Наполи" сыграет с "Айнтрахтом" во Франкфурте во вторник, 21 февраля. Первый матч клуба Хвичи Кварацхелия в 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 23:45 по тбилисскому времени.
"Осимхен и Кварацхелия забили вместе 31 гол в серии А и во всех турнирах этого сезона. У этих двух игроков есть талант, воображение и класс, чтобы послать сообщение мировому футболу. Кроме того, они еще очень молоды... Уверен, что оба покажут правильный настрой", – сказал Спаллетти.
По словам наставника "Наполи", у "Айнтрахта" больше опыта игры в плей-офф, чем у неаполитанцев. Но Спаллетти надеется на атакующий футбол своей команды.
В свою очередь тренер "Айнтрахта" Оливер Гласнер заявил, что подопечные Спаллетти выглядят своего рода "антиитальянцами" из-за их атакующей игры.