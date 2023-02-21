https://sputnik-georgia.ru/20230221/trener-napoli-rasschityvaet-na-kvaratskheliya-v-igre-protiv-ayntrakhta-275077817.html

Тренер "Наполи" рассчитывает на Кварацхелия в игре против "Айнтрахта"

Тренер "Наполи" рассчитывает на Кварацхелия в игре против "Айнтрахта"

У Кварацхелия есть талант, воображение и класс, убежден тренер 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T12:32+0400

2023-02-21T12:32+0400

2023-02-21T12:32+0400

спорт

новости

в мире

тбилиси

франкфурт

хвича кварацхелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/13/270543909_0:188:1427:991_1920x0_80_0_0_3f28c717745ad261f7f60a6553a9a1d6.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти рассчитывает на Хвичу Кварацхелия и Виктора Осимхена в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Айнтрахта", об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции. "Наполи" сыграет с "Айнтрахтом" во Франкфурте во вторник, 21 февраля. Первый матч клуба Хвичи Кварацхелия в 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 23:45 по тбилисскому времени. По словам наставника "Наполи", у "Айнтрахта" больше опыта игры в плей-офф, чем у неаполитанцев. Но Спаллетти надеется на атакующий футбол своей команды. В свою очередь тренер "Айнтрахта" Оливер Гласнер заявил, что подопечные Спаллетти выглядят своего рода "антиитальянцами" из-за их атакующей игры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

франкфурт

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, в мире, тбилиси, франкфурт, хвича кварацхелия