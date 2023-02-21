https://sputnik-georgia.ru/20230221/v-belarusi-prinyat-zakonoproekt-o-vozmozhnosti-kazni-chinovnikov-za-gosizmenu-275080411.html

В Беларуси принят законопроект о возможности казни чиновников за госизмену

В Беларуси принят законопроект о возможности казни чиновников за госизмену

Поправки вносятся в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Беларуси 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T13:53+0400

2023-02-21T13:53+0400

2023-02-21T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Палата представителей парламента Беларуси приняла во втором, окончательном, чтении законопроект о возможности смертной казни для чиновников, совершивших измену государству, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.Поправки вносятся в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Беларуси. "В частности, законопроектом предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное статьей уголовного кодекса "Измена государству", - говорится в сообщении. Для вступления нововведения в силу законопроект должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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