Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
© photo: Sputnik / Stringer
Тройка основных торговых партнеров Грузии выглядит следующим образом: Россия, Турция, Азербайджан
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2023 года вырос на 29,1% по сравнению с январем 2022 года и составил около 1,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Экспорт в январе составил 459 миллионов долларов, что на 38,5% больше, чем в первый месяц 2022 года. Импорт превысил 1 миллиарда долларов (+25,2%).
Внешнеторговый оборот Грузии за январь 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
459
38,5
Импорт
1 002,9
25,2
Всего
1 461,8
29,1
Отрицательный торговый баланс Грузии в январе 2023 года составил 543,9 миллиона долларов, что составляет 37,2% от всего внешнеторгового оборота Грузии, согласно данным на сайте "Сакстат".
Чем торгует Грузия
Из Грузии в основном вывозят медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
Основные экспортируемые из Грузии товары за январь 2023 года
Товары
Млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
104 279,5
186,6
Медные руды и концентраты
68 103,8
2,7
Ферросплавы
50 814,8
61,8
Азотные удобрения
20 794,3
18,1
Машины, предназначенные для перевоза 10 и более человек, включая водителя
17 870,1
-
Натуральное виноградное вино
15 866,6
8,1
Доля легковых автомобилей во всем объеме экспорта составила 22,7%.
На девятом месте в списке и на втором по уровню роста экспорта (после легковых автомобилей) расположились сигары, сигариллы и сигареты из табака или его заменителя – 154,6%.
Среди десяти основных экспортируемых товаров сокращение зафиксировано только в случае лесных и других орехов – минус 1,8%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, медикаменты, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
Основные импортируемые в Грузию товары за январь 2023 года
Товары
Млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтяной газ и газообразный углеводород
92 065,3
40,3
Легковые автомобили
1 235,6
-11
Нефть и нефтепродукты
82 328
13,2
Медные руды и концентраты
71 712
2 816,8
Телефонные аппараты
28 365,3
16,4
Лекарства
23 208,4
-4.6
Если брать десятку основных импортируемых в Грузию в январе 2023 года товаров, то медные руды и концентраты оказались на втором месте по росту импорта – почти в 29 раз больше.
Первое место досталось машинам, предназначенным для перевоза 10 и более человек, включая водителя. Рост почти в 26 раз по сравнению с январем 2022 года.
С кем торгует Грузия
Россия заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе 2023 года. Внешнеторговый оборот с северным соседом превысил 263 миллиона долларов, что составляет 18% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе 2022 года
Страны
Млн долларов
Рост/Падение, %
Россия
263 579
104,9
Турция
196 086,3
14,2
Азербайджан
120 435,7
-2,8
Армения
99 767,9
206
Китай
96 918,2
7
При этом Армения лидирует как в плане роста экспорта из Грузии (235,6%), так и импорта в Грузию (153,7%).
Что касается десятки основных торговых партнеров Грузии, в 41 раз вырос импорт из Индонезии и в 25 раз вырос экспорт в Перу.