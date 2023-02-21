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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Тройка основных торговых партнеров Грузии выглядит следующим образом: Россия, Турция, Азербайджан 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T09:01+0400
2023-02-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2023 года вырос на 29,1% по сравнению с январем 2022 года и составил около 1,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Экспорт в январе составил 459 миллионов долларов, что на 38,5% больше, чем в первый месяц 2022 года. Импорт превысил 1 миллиарда долларов (+25,2%).Отрицательный торговый баланс Грузии в январе 2023 года составил 543,9 миллиона долларов, что составляет 37,2% от всего внешнеторгового оборота Грузии, согласно данным на сайте "Сакстат".Чем торгует ГрузияИз Грузии в основном вывозят медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.Доля легковых автомобилей во всем объеме экспорта составила 22,7%.На девятом месте в списке и на втором по уровню роста экспорта (после легковых автомобилей) расположились сигары, сигариллы и сигареты из табака или его заменителя – 154,6%.Среди десяти основных экспортируемых товаров сокращение зафиксировано только в случае лесных и других орехов – минус 1,8%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, медикаменты, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.Если брать десятку основных импортируемых в Грузию в январе 2023 года товаров, то медные руды и концентраты оказались на втором месте по росту импорта – почти в 29 раз больше.Первое место досталось машинам, предназначенным для перевоза 10 и более человек, включая водителя. Рост почти в 26 раз по сравнению с январем 2022 года. С кем торгует ГрузияРоссия заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе 2023 года. Внешнеторговый оборот с северным соседом превысил 263 миллиона долларов, что составляет 18% от общего торгового оборота Грузии. При этом Армения лидирует как в плане роста экспорта из Грузии (235,6%), так и импорта в Грузию (153,7%).Что касается десятки основных торговых партнеров Грузии, в 41 раз вырос импорт из Индонезии и в 25 раз вырос экспорт в Перу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, сакстат
экономика, грузия, новости, сакстат

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

09:01 21.02.2023
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе - Sputnik Грузия, 1920, 21.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Тройка основных торговых партнеров Грузии выглядит следующим образом: Россия, Турция, Азербайджан
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2023 года вырос на 29,1% по сравнению с январем 2022 года и составил около 1,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Экспорт в январе составил 459 миллионов долларов, что на 38,5% больше, чем в первый месяц 2022 года. Импорт превысил 1 миллиарда долларов (+25,2%).
Внешнеторговый оборот Грузии за январь 2023 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

459

38,5

Импорт

1 002,9

25,2

Всего

1 461,8

29,1

Отрицательный торговый баланс Грузии в январе 2023 года составил 543,9 миллиона долларов, что составляет 37,2% от всего внешнеторгового оборота Грузии, согласно данным на сайте "Сакстат".

Чем торгует Грузия

Из Грузии в основном вывозят медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
Основные экспортируемые из Грузии товары за январь 2023 года

Товары

Млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

104 279,5

186,6

Медные руды и концентраты

68 103,8

2,7

Ферросплавы

50 814,8

61,8

Азотные удобрения

20 794,3

18,1

Машины, предназначенные для перевоза 10 и более человек, включая водителя

17 870,1

-

Натуральное виноградное вино

15 866,6

8,1

Доля легковых автомобилей во всем объеме экспорта составила 22,7%.
На девятом месте в списке и на втором по уровню роста экспорта (после легковых автомобилей) расположились сигары, сигариллы и сигареты из табака или его заменителя – 154,6%.
Среди десяти основных экспортируемых товаров сокращение зафиксировано только в случае лесных и других орехов – минус 1,8%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, медикаменты, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
Основные импортируемые в Грузию товары за январь 2023 года

Товары

Млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтяной газ и газообразный углеводород

92 065,3

40,3

Легковые автомобили

1 235,6

-11

Нефть и нефтепродукты

82 328

13,2

Медные руды и концентраты

71 712

2 816,8

Телефонные аппараты

28 365,3

16,4

Лекарства

23 208,4

-4.6

Если брать десятку основных импортируемых в Грузию в январе 2023 года товаров, то медные руды и концентраты оказались на втором месте по росту импорта – почти в 29 раз больше.
Первое место досталось машинам, предназначенным для перевоза 10 и более человек, включая водителя. Рост почти в 26 раз по сравнению с январем 2022 года.

С кем торгует Грузия

Россия заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе 2023 года. Внешнеторговый оборот с северным соседом превысил 263 миллиона долларов, что составляет 18% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе 2022 года

Страны

Млн долларов

Рост/Падение, %

Россия

263 579

104,9

Турция

196 086,3

14,2

Азербайджан

120 435,7

-2,8

Армения

99 767,9

206

Китай

96 918,2

7

При этом Армения лидирует как в плане роста экспорта из Грузии (235,6%), так и импорта в Грузию (153,7%).
Что касается десятки основных торговых партнеров Грузии, в 41 раз вырос импорт из Индонезии и в 25 раз вырос экспорт в Перу.
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