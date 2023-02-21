https://sputnik-georgia.ru/20230221/voennyy-ekspert-norin-islamskiy-terrorizm-vse-esche-predstavlyaet-ugrozu-275076587.html
Военный эксперт Норин: исламский терроризм все еще представляет угрозу
Военный эксперт Норин: исламский терроризм все еще представляет угрозу
Российские спецслужбы регулярно нейтрализуют не только украинских диверсантов, но и исламских террористов, которые все еще представляют опасность 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T11:47+0400
2023-02-21T11:47+0400
2023-02-21T11:47+0400
мультимедиа
видео
россия
сша
украина
в мире
игил
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275076285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c133e7afe81d309037c24bc6e7042625.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, журналист и военный историк Евгений Норин. Как США используют боевиков запрещенной террористической группировки ИГИЛ в своих целях? Почему боевики террористических группировок бесполезны на Украине? Какова роль западных ЧВК в украинском конфликте? Обо всем этом смотрите в нашем видео
сша
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275076285_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4f6949011d6ef02aca85a8ccc2db616.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, сша, украина, в мире, игил, видео
мультимедиа, видео, россия, сша, украина, в мире, игил, видео
Военный эксперт Норин: исламский терроризм все еще представляет угрозу
Российские спецслужбы регулярно нейтрализуют не только украинских диверсантов, но и исламских террористов, которые все еще представляют опасность
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, журналист и военный историк Евгений Норин.
Как США используют боевиков запрещенной террористической группировки ИГИЛ в своих целях? Почему боевики террористических группировок бесполезны на Украине? Какова роль западных ЧВК в украинском конфликте?
Обо всем этом смотрите в нашем видео