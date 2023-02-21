https://sputnik-georgia.ru/20230221/voennyy-ekspert-norin-islamskiy-terrorizm-vse-esche-predstavlyaet-ugrozu-275076587.html

Военный эксперт Норин: исламский терроризм все еще представляет угрозу

Военный эксперт Норин: исламский терроризм все еще представляет угрозу

Российские спецслужбы регулярно нейтрализуют не только украинских диверсантов, но и исламских террористов, которые все еще представляют опасность 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T11:47+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, журналист и военный историк Евгений Норин. Как США используют боевиков запрещенной террористической группировки ИГИЛ в своих целях? Почему боевики террористических группировок бесполезны на Украине? Какова роль западных ЧВК в украинском конфликте? Обо всем этом смотрите в нашем видео

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