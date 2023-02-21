https://sputnik-georgia.ru/20230221/voleybolistka-iz-gruzii-priznana-samym-tsennym-igrokom-gruppovogo-etapa-ligi-chempionov-275106143.html

Волейболистка из Грузии признана самым ценным игроком группового этапа Лиги чемпионов

Волейболистка из Грузии признана самым ценным игроком группового этапа Лиги чемпионов

Спортсменка помогла клубу выиграть два из трех матчей группового этапа Лиги чемпионов 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T19:51+0400

2023-02-21T19:51+0400

2023-02-21T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузинская волейболистка Анна Каландадзе, которая играет за польский клуб "Жешув", была признана самым ценным игроком (Most Valuable Player) на групповом этапе Лиги чемпионов. Опрос был проведен на официальном сайте Лиги чемпионов. Каландадзе получила наибольшее количество голосов - 41.3%, за нее проголосовали более 25 тысяч болельщиков. Грузинская волейболистка, которой 24 года, помогла клубу выиграть два из трех матчей группового этапа Лиги чемпионов. Она принесла команде в сумме 56 очков. Теперь 23 февраля клуб Каландадзе встретится в плей-офф с "Волеро Ле-Канне". Групповой этап женской волейбольной Лиги чемпионов в сезоне 2022/23 завершился 8 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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