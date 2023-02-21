https://sputnik-georgia.ru/20230221/zaderzhany-37-chelovek-i-izyato-56-mashin-----glava-mvd-gruzii-o-sotrudnichestve-s-interpolom--275101577.html
В Грузии задержаны 37 человек и изъято 56 машин, разыскиваемых Интерполом
В Грузии задержаны 37 человек и изъято 56 машин, разыскиваемых Интерполом
Гомелаури подчеркнул успешное сотрудничество с партнерами из европейских и других стран по каналам Интерпола 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T16:44+0400
2023-02-21T16:44+0400
2023-02-21T16:51+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
вахтанг гомелаури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687603_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_387ea44c0788fc80f54c7bed9f67ba25.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали 307 находящихся в розыске человек, 37 из которых разыскивались по красной линии Интерпола, заявил министр Вахтанг Гомелаури, отчитываясь в парламенте о проделанной в 2022 году работе. По его словам, в прошлом году полиция изъяла 56 разыскиваемых по каналам Интерпола машин. Гомелаури подчеркнул успешное международное полицейское сотрудничество с партнерами из европейских и других стран по каналам Интерпола. Кроме того, при участии грузинских полицейских атташе в странах Европы было проведено восемь совместных масштабных полицейских операций, в ходе которых задержали 45 человек, в том числе криминальных авторитетов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687603_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_ef8c5c443560eb40ed1bafd22ba1acc2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, вахтанг гомелаури
грузия, новости, происшествия, тбилиси, вахтанг гомелаури
В Грузии задержаны 37 человек и изъято 56 машин, разыскиваемых Интерполом
16:44 21.02.2023 (обновлено: 16:51 21.02.2023)
Гомелаури подчеркнул успешное сотрудничество с партнерами из европейских и других стран по каналам Интерпола
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали 307 находящихся в розыске человек, 37 из которых разыскивались по красной линии Интерпола, заявил министр Вахтанг Гомелаури, отчитываясь в парламенте о проделанной в 2022 году работе.
По его словам, в прошлом году полиция изъяла 56 разыскиваемых по каналам Интерпола машин.
Гомелаури подчеркнул успешное международное полицейское сотрудничество с партнерами из европейских и других стран по каналам Интерпола.
Кроме того, при участии грузинских полицейских атташе в странах Европы было проведено восемь совместных масштабных полицейских операций, в ходе которых задержали 45 человек, в том числе криминальных авторитетов.