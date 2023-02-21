https://sputnik-georgia.ru/20230221/zaderzhany-37-chelovek-i-izyato-56-mashin-----glava-mvd-gruzii-o-sotrudnichestve-s-interpolom--275101577.html

В Грузии задержаны 37 человек и изъято 56 машин, разыскиваемых Интерполом

В Грузии задержаны 37 человек и изъято 56 машин, разыскиваемых Интерполом

Гомелаури подчеркнул успешное сотрудничество с партнерами из европейских и других стран по каналам Интерпола 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T16:44+0400

2023-02-21T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали 307 находящихся в розыске человек, 37 из которых разыскивались по красной линии Интерпола, заявил министр Вахтанг Гомелаури, отчитываясь в парламенте о проделанной в 2022 году работе. По его словам, в прошлом году полиция изъяла 56 разыскиваемых по каналам Интерпола машин. Гомелаури подчеркнул успешное международное полицейское сотрудничество с партнерами из европейских и других стран по каналам Интерпола. Кроме того, при участии грузинских полицейских атташе в странах Европы было проведено восемь совместных масштабных полицейских операций, в ходе которых задержали 45 человек, в том числе криминальных авторитетов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, вахтанг гомелаури