https://sputnik-georgia.ru/20230221/zapad-gotov-ispolzovat-protiv-rf-terroristov-i-neonatsistov---putin-275081072.html

Запад готов использовать против РФ террористов и неонацистов - Путин

Запад готов использовать против РФ террористов и неонацистов - Путин

Западные страны используют все средства для борьбы против РФ, отметил Путин 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T14:04+0400

2023-02-21T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией, в том числе террористов и неонацистов, лишь бы те служили его целям, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер сделал заявление в ходе послания Федеральному собранию. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022