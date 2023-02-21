https://sputnik-georgia.ru/20230221/zapad-gotov-ispolzovat-protiv-rf-terroristov-i-neonatsistov---putin-275081072.html
Запад готов использовать против РФ террористов и неонацистов - Путин
Запад готов использовать против РФ террористов и неонацистов - Путин
Западные страны используют все средства для борьбы против РФ, отметил Путин 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T14:04+0400
2023-02-21T14:04+0400
2023-02-21T14:08+0400
россия
в мире
новости
владимир путин
украина
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275079407_0:88:3329:1961_1920x0_80_0_0_86c53f006d65a86de869bc8721649021.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией, в том числе террористов и неонацистов, лишь бы те служили его целям, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер сделал заявление в ходе послания Федеральному собранию. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275079407_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ab1e92a6af98ebec1dd4dc30120d36c0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, в мире, новости, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Запад готов использовать против РФ террористов и неонацистов - Путин
14:04 21.02.2023 (обновлено: 14:08 21.02.2023)
Западные страны используют все средства для борьбы против РФ, отметил Путин
ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией, в том числе террористов и неонацистов, лишь бы те служили его целям, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер сделал заявление в ходе послания Федеральному собранию.
"Им, извините за моветон, наплевать. (На Западе) наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нас, нашей страны. А значит, можно использовать всех - мы видели, так и было. И террористов, и неонацистов, хоть черта лысого, прости Господи... Только бы исполняли их волю - служили оружием против России", - отметил Путин.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.