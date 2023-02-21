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Западные элиты ответственны за разжигание украинского конфликта - Путин
Западные элиты ответственны за разжигание украинского конфликта - Путин
Глава России также отметил ответственность украинских властей 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T14:39+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, тбилиси, владимир путин
Западные элиты ответственны за разжигание украинского конфликта - Путин
14:39 21.02.2023 (обновлено: 15:01 21.02.2023)
Глава России также отметил ответственность украинских властей
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой", - цитирует Путина РИА Новости.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.