https://sputnik-georgia.ru/20230221/zapadnye-elity-otvetstvenny-za-razzhiganie-ukrainskogo-konflikta---putin-275083073.html

Западные элиты ответственны за разжигание украинского конфликта - Путин

Западные элиты ответственны за разжигание украинского конфликта - Путин

Глава России также отметил ответственность украинских властей 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T14:39+0400

2023-02-21T14:39+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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