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Зимний праздник: Бакуриани стал центром мирового спорта - видео

Зимний праздник: Бакуриани стал центром мирового спорта - видео

Бакуриани впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Зарубежные участники и гости в восторге от того, как все проходит и как все... 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T14:58+0400

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Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. В турнире участвуют около 700 спортсменов высокого уровня из 42 стран. Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организовано Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).

бакуриани

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