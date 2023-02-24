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Зимний праздник: Бакуриани стал центром мирового спорта - видео
Зимний праздник: Бакуриани стал центром мирового спорта - видео
Бакуриани впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Зарубежные участники и гости в восторге от того, как все проходит и как все... 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T14:58+0400
2023-02-24T14:58+0400
2023-02-28T13:35+0400
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Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. В турнире участвуют около 700 спортсменов высокого уровня из 42 стран. Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организовано Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).
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видео, мультимедиа, спорт, спорт в грузии, бакуриани, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, спорт, спорт в грузии, бакуриани, видео-новости из грузии, видео
Зимний праздник: Бакуриани стал центром мирового спорта - видео
14:58 24.02.2023 (обновлено: 13:35 28.02.2023)
Бакуриани впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Зарубежные участники и гости в восторге от того, как все проходит и как все организовано в Грузии
Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. В турнире участвуют около 700 спортсменов высокого уровня из 42 стран.
Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организовано Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).