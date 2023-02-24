Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230224/zimniy-prazdnik-bakuriani-stal-tsentrom-mirovogo-sporta---video-275084683.html
Зимний праздник: Бакуриани стал центром мирового спорта - видео
Зимний праздник: Бакуриани стал центром мирового спорта - видео
Бакуриани впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Зарубежные участники и гости в восторге от того, как все проходит и как все... 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T14:58+0400
2023-02-28T13:35+0400
видео
мультимедиа
спорт
спорт в грузии
бакуриани
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275083594_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd451bcaebc1f563da637c6ae9c8ee1b.jpg
Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. В турнире участвуют около 700 спортсменов высокого уровня из 42 стран. Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организовано Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).
бакуриани
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275083594_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_8ee97e404a976ca741538661e43031b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, спорт, спорт в грузии, бакуриани, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, спорт, спорт в грузии, бакуриани, видео-новости из грузии, видео

Зимний праздник: Бакуриани стал центром мирового спорта - видео

14:58 24.02.2023 (обновлено: 13:35 28.02.2023)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Бакуриани впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Зарубежные участники и гости в восторге от того, как все проходит и как все организовано в Грузии
Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. В турнире участвуют около 700 спортсменов высокого уровня из 42 стран.
Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организовано Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0