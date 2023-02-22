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Путь в никуда: грузинский эксперт рассказал об итогах выборов в партии Саакашвили

Путь в никуда: грузинский эксперт рассказал об итогах выборов в партии Саакашвили

Избрание Левана Хабеишвили председателем "Единого национального движения" грозит оппозиционной партии тем, что ее и вовсе перестанут воспринимать всерьез... 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T12:45+0400

2023-02-22T12:45+0400

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Об этом эксперт заявил в ходе пресс-конференции под названием "Итоги выборов в ЕНД – что будет с партией?", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Мне кажется, все это очень хорошо понимают, даже представители партии "Гирчи" как-то сказали, что за Левана Хабеишвили могла проголосовать только "Грузинская мечта"… Всем известно, что он – костолом, а не интеллектуал или стратег. Просто за ним есть определенные силы и люди", - сказал Сихарулидзе.По словам политолога, главный оппонент Хабеишвили Никанор Мелия не будет спешить уходить из партии, так как знает, что, вполне возможно, скоро место председателя вновь будет вакантно, так как председательство Хабеишвили – это "путь в никуда".Активный член самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), ныне депутат парламента страны, Леван Хабеишвили победил на выборах председателя партии.Ранее он призывал к "позитивным переменам быстрым революционным путем" и заявлял о готовности нарушать закон ради освобождения экс-президента Михаила Саакашвили.Его главным оппонентом был бывший председатель партии Ника Мелия, который придерживался умеренной политики.

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