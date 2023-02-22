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Часть жителей Тбилиси останется без воды на 13 часов
Часть жителей Тбилиси останется без воды на 13 часов
Без воды останутся жители Ваке-Сабурталинского и Глданского районов 22.02.2023, Sputnik Грузия
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грузия
новости
общество
тбилиси
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Магистральная сеть водопровода компании Georgian Water and Power аварийно повреждена в Сабурталинском районе Тбилиси, из-за чего часть жителей столицы останется без воды в течение 13 часов, говорится в сообщении компании. Водопровод поврежден на территории, прилегающей к улице Ростевани, 24. Техническая группа компании уже находится на месте ЧП, отмечено в сообщении.Восстановительные работы начнутся 22 февраля с 19:00 по тбилисскому времени и будут длиться в течение всей ночи. Подача воды будет восстановлена с 08:00 23 февраля. На 13 часов без воды останутся жители Ваке-Сабурталинского и Глданского районов. В Ваке-Сабурталинском районе воду перекроют жителям I, II кварталов Важа-Пшавела, части проспектов Важа-Пшавела и Казбеги, части улиц Нуцубидзе, Делиси, Будапешта, Кавтарадзе, Аласания, Ониашвили, Асатиани, Чахава, Гегечкори, Гамрекели, Лорткипанидзе, Кутателадзе, Тавадзе и других улиц. В Глданском районе без воды останутся жители поселения Церовани, села Натахтари, села Цицамури, части улиц Загеса и города Мцхета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power
грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power

Часть жителей Тбилиси останется без воды на 13 часов

18:18 22.02.2023 (обновлено: 19:34 22.02.2023)
© Pixabay / kaboompicsКран
Кран - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2023
© Pixabay / kaboompics
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Без воды останутся жители Ваке-Сабурталинского и Глданского районов
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Магистральная сеть водопровода компании Georgian Water and Power аварийно повреждена в Сабурталинском районе Тбилиси, из-за чего часть жителей столицы останется без воды в течение 13 часов, говорится в сообщении компании.
Водопровод поврежден на территории, прилегающей к улице Ростевани, 24. Техническая группа компании уже находится на месте ЧП, отмечено в сообщении.
Восстановительные работы начнутся 22 февраля с 19:00 по тбилисскому времени и будут длиться в течение всей ночи. Подача воды будет восстановлена с 08:00 23 февраля.
На 13 часов без воды останутся жители Ваке-Сабурталинского и Глданского районов.
В Ваке-Сабурталинском районе воду перекроют жителям I, II кварталов Важа-Пшавела, части проспектов Важа-Пшавела и Казбеги, части улиц Нуцубидзе, Делиси, Будапешта, Кавтарадзе, Аласания, Ониашвили, Асатиани, Чахава, Гегечкори, Гамрекели, Лорткипанидзе, Кутателадзе, Тавадзе и других улиц.
В Глданском районе без воды останутся жители поселения Церовани, села Натахтари, села Цицамури, части улиц Загеса и города Мцхета.
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