https://sputnik-georgia.ru/20230222/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-vody-na-13-chasov-275153011.html

Часть жителей Тбилиси останется без воды на 13 часов

Часть жителей Тбилиси останется без воды на 13 часов

Без воды останутся жители Ваке-Сабурталинского и Глданского районов 22.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Магистральная сеть водопровода компании Georgian Water and Power аварийно повреждена в Сабурталинском районе Тбилиси, из-за чего часть жителей столицы останется без воды в течение 13 часов, говорится в сообщении компании. Водопровод поврежден на территории, прилегающей к улице Ростевани, 24. Техническая группа компании уже находится на месте ЧП, отмечено в сообщении.Восстановительные работы начнутся 22 февраля с 19:00 по тбилисскому времени и будут длиться в течение всей ночи. Подача воды будет восстановлена с 08:00 23 февраля. На 13 часов без воды останутся жители Ваке-Сабурталинского и Глданского районов. В Ваке-Сабурталинском районе воду перекроют жителям I, II кварталов Важа-Пшавела, части проспектов Важа-Пшавела и Казбеги, части улиц Нуцубидзе, Делиси, Будапешта, Кавтарадзе, Аласания, Ониашвили, Асатиани, Чахава, Гегечкори, Гамрекели, Лорткипанидзе, Кутателадзе, Тавадзе и других улиц. В Глданском районе без воды останутся жители поселения Церовани, села Натахтари, села Цицамури, части улиц Загеса и города Мцхета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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