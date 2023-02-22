https://sputnik-georgia.ru/20230222/chem-otlichilsya-kvaratskheliya-v-matche-18-ligi-chempionov-275122892.html

Чем отличился Кварацхелия в матче 1/8 Лиги чемпионов?

Чем отличился Кварацхелия в матче 1/8 Лиги чемпионов?

Спортсмен из Грузии играл в матче против "Айнтрахта" до 84-1 минуты 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T10:28+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия упустил два реальных шанса забить гол в ворота франкфуртского "Айнтрахта" в матче 1/8 Лиги чемпионов, но все же помог неаполитанцем победить немецкий клуб ювелирным ассистом — 2:0. На 36-й минуте нападающий "Наполи" Виктор Осимхен заработал 11-метровый, реализовать который доверили грузинскому футболисту. Квара подошел к отметке, пробил в нижний угол, но Кевин Трапп угадал направление мяча. Спустя четыре минуты Осимхен с подачи Лосано все же вывел "Наполи" вперед, и гости до перерыва добились преимущества 1:0. На 58-й минуте "Айнтрахт" остался на поле вдесятером — арбитр удалил с поля Коло Муани за грубость с Замбо Ангисой. На 65-й минуте Кварацхелия сделал свое дело. Войдя в штрафную, он разглядел у ворот Джованни Ди Лоренцо, сделал редкой красоты пас пяткой и капитан увеличил преимущество "Наполи". Кстати, это четвертая результативная передача в исполнении Хвичи в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Столько ассистов на счету аргентинца Лионеля Месси. На 84-й минуте Кварацхелия заменили. Счет 2:0 на табло до конца игры не изменился. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Наполи" и "Айнтрахтом" состоится на "Стадио Диего Марадона" 15 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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