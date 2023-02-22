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Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в Бакуриани – лучшие фото

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в Бакуриани – лучшие фото

Чемпионат мира по фристайлу в Бакуриани, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. Смотрите лучшие фото соревнований в фотоленте... 22.02.2023, Sputnik Грузия

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Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски проводится при поддержке правительства Грузии. В организации мероприятия приняли участие Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта страны.

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