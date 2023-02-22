Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в Бакуриани – лучшие фото
Зимний горнолыжный курорт Бакуриани впервые принял такое масштабное мероприятие
Зимний горнолыжный курорт Бакуриани впервые принял такое масштабное мероприятие
Грузия достойно подготовилась к чемпионату мира по фристайлу, сноуборду и фриски
Грузия достойно подготовилась к чемпионату мира по фристайлу, сноуборду и фриски
Высокий уровень проведения соревнований отметили зарубежные эксперты и журналисты
Высокий уровень проведения соревнований отметили зарубежные эксперты и журналисты
Правительство Грузии выделило на подготовку и проведение чемпионата около ста миллионов долларов
Правительство Грузии выделило на подготовку и проведение чемпионата около ста миллионов долларов
Зарубежные участники и гости в восторге от того, как все проходит и как все организовано в Грузии
Зарубежные участники и гости в восторге от того, как все проходит и как все организовано в Грузии
Чемпионат мира продлится до 5 марта
Чемпионат мира продлится до 5 марта
В соревнованиях участвуют около 700 спортсменов из 42 стран
В соревнованиях участвуют около 700 спортсменов из 42 стран
Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии
Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии
Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии приняли участие в организации чемпионата
Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии приняли участие в организации чемпионата
Комментатор спортивного телеканала Eurosport Брэд Джей посоветовал своим зрителям обязательно посетить зимний курорт Бакуриани
Комментатор спортивного телеканала Eurosport Брэд Джей посоветовал своим зрителям обязательно посетить зимний курорт Бакуриани
"Бакуриани, Грузия – это удивительное место, которое вы должны включить в список мест для посещения, если его там еще нет", – отметил ведущий Eurosport
"Бакуриани, Грузия – это удивительное место, которое вы должны включить в список мест для посещения, если его там еще нет", – отметил ведущий Eurosport
Комментатор также высоко оценил инфраструктуру в Бакуриани, которую подготовили специально к чемпионату мира
Комментатор также высоко оценил инфраструктуру в Бакуриани, которую подготовили специально к чемпионату мира
"Это место, куда вкладывают значительные средства в развитие зимних видов спорта", – сказал комментатор Eurosport
"Это место, куда вкладывают значительные средства в развитие зимних видов спорта", – сказал комментатор Eurosport
"Для проведения чемпионата мира были выделены большие финансовые и временные ресурсы. Это означает, что они действительно хотят показать лучшие результаты", - заявил телеведущий
"Для проведения чемпионата мира были выделены большие финансовые и временные ресурсы. Это означает, что они действительно хотят показать лучшие результаты", - заявил телеведущий
К сожалению, грузинским спортсменам не везде удалось продемонстрировать лучшие результаты
К сожалению, грузинским спортсменам не везде удалось продемонстрировать лучшие результаты
Но следует учесть высокий уровень подготовки зарубежных спортсменов
Но следует учесть высокий уровень подготовки зарубежных спортсменов
За медали и первые места на чемпионате мира в Бакуриани ведется серьезная борьба
За медали и первые места на чемпионате мира в Бакуриани ведется серьезная борьба
До завершения чемпионата еще много времени и поэтому любители зимних видов спорта еще могут успеть побывать в Бакуриани
До завершения чемпионата еще много времени и поэтому любители зимних видов спорта еще могут успеть побывать в Бакуриани
Такое событие нельзя пропустить! Это уже пятый по счету совместный чемпионат мира по фристайлу и сноуборду
Такое событие нельзя пропустить! Это уже пятый по счету совместный чемпионат мира по фристайлу и сноуборду
Всего в ходе чемпионата должно быть разыграно 30 комплектов медалей (по 6 среди мужчин и женщин в сноуборде; по 7 у мужчин и женщин во фристайле; 4 в смешанных командных дисциплинах (сноуборд-кроссе, ски-кроссе, акробатике, параллельном слаломе в сноуборде)
Всего в ходе чемпионата должно быть разыграно 30 комплектов медалей (по 6 среди мужчин и женщин в сноуборде; по 7 у мужчин и женщин во фристайле; 4 в смешанных командных дисциплинах (сноуборд-кроссе, ски-кроссе, акробатике, параллельном слаломе в сноуборде)