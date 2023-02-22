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Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в Бакуриани – лучшие фото
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в Бакуриани – лучшие фото
Чемпионат мира по фристайлу в Бакуриани, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. Смотрите лучшие фото соревнований в фотоленте... 22.02.2023, Sputnik Грузия
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Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски проводится при поддержке правительства Грузии. В организации мероприятия приняли участие Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта страны.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, спорт, спорт, бакуриани, зимние курорты грузии, зимние виды спорта, зимний отдых, горнолыжные курорты грузии, горнолыжные курорты грузии, горнолыжные курорты грузии зимой 2017/2018, фото

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в Бакуриани – лучшие фото

17:19 22.02.2023 (обновлено: 17:40 22.02.2023)
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Чемпионат мира по фристайлу в Бакуриани, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. Смотрите лучшие фото соревнований в фотоленте Sputnik Грузия
Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски проводится при поддержке правительства Грузии. В организации мероприятия приняли участие Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта страны.
© photo: Sputnik / Stringer

Зимний горнолыжный курорт Бакуриани впервые принял такое масштабное мероприятие

Зимний горнолыжный курорт Бакуриани впервые принял такое масштабное мероприятие - Sputnik Грузия
1/20
© photo: Sputnik / Stringer

Зимний горнолыжный курорт Бакуриани впервые принял такое масштабное мероприятие

© photo: Sputnik / Stringer

Грузия достойно подготовилась к чемпионату мира по фристайлу, сноуборду и фриски

Грузия достойно подготовилась к чемпионату мира по фристайлу, сноуборду и фриски - Sputnik Грузия
2/20
© photo: Sputnik / Stringer

Грузия достойно подготовилась к чемпионату мира по фристайлу, сноуборду и фриски

© photo: Sputnik / Stringer

Высокий уровень проведения соревнований отметили зарубежные эксперты и журналисты

Высокий уровень проведения соревнований отметили зарубежные эксперты и журналисты - Sputnik Грузия
3/20
© photo: Sputnik / Stringer

Высокий уровень проведения соревнований отметили зарубежные эксперты и журналисты

© photo: Sputnik / Stringer

Правительство Грузии выделило на подготовку и проведение чемпионата около ста миллионов долларов

Правительство Грузии выделило на подготовку и проведение чемпионата около ста миллионов долларов - Sputnik Грузия
4/20
© photo: Sputnik / Stringer

Правительство Грузии выделило на подготовку и проведение чемпионата около ста миллионов долларов

© photo: Sputnik / Stringer

Зарубежные участники и гости в восторге от того, как все проходит и как все организовано в Грузии

Зарубежные участники и гости в восторге от того, как все проходит и как все организовано в Грузии - Sputnik Грузия
5/20
© photo: Sputnik / Stringer

Зарубежные участники и гости в восторге от того, как все проходит и как все организовано в Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Чемпионат мира продлится до 5 марта

Чемпионат мира продлится до 5 марта - Sputnik Грузия
6/20
© photo: Sputnik / Stringer

Чемпионат мира продлится до 5 марта

© photo: Sputnik / Stringer

В соревнованиях участвуют около 700 спортсменов из 42 стран

В соревнованиях участвуют около 700 спортсменов из 42 стран - Sputnik Грузия
7/20
© photo: Sputnik / Stringer

В соревнованиях участвуют около 700 спортсменов из 42 стран

© photo: Sputnik / Stringer

Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии

Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии - Sputnik Грузия
8/20
© photo: Sputnik / Stringer

Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии приняли участие в организации чемпионата

Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии приняли участие в организации чемпионата - Sputnik Грузия
9/20
© photo: Sputnik / Stringer

Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии приняли участие в организации чемпионата

© photo: Sputnik / Stringer

Комментатор спортивного телеканала Eurosport Брэд Джей посоветовал своим зрителям обязательно посетить зимний курорт Бакуриани

Комментатор спортивного телеканала Eurosport Брэд Джей посоветовал своим зрителям обязательно посетить зимний курорт Бакуриани - Sputnik Грузия
10/20
© photo: Sputnik / Stringer

Комментатор спортивного телеканала Eurosport Брэд Джей посоветовал своим зрителям обязательно посетить зимний курорт Бакуриани

© photo: Sputnik / Stringer

"Бакуриани, Грузия – это удивительное место, которое вы должны включить в список мест для посещения, если его там еще нет", – отметил ведущий Eurosport

&quot;Бакуриани, Грузия – это удивительное место, которое вы должны включить в список мест для посещения, если его там еще нет&quot;, – отметил ведущий Eurosport - Sputnik Грузия
11/20
© photo: Sputnik / Stringer

"Бакуриани, Грузия – это удивительное место, которое вы должны включить в список мест для посещения, если его там еще нет", – отметил ведущий Eurosport

© photo: Sputnik / Stringer

Комментатор также высоко оценил инфраструктуру в Бакуриани, которую подготовили специально к чемпионату мира

Комментатор также высоко оценил инфраструктуру в Бакуриани, которую подготовили специально к чемпионату мира - Sputnik Грузия
12/20
© photo: Sputnik / Stringer

Комментатор также высоко оценил инфраструктуру в Бакуриани, которую подготовили специально к чемпионату мира

© photo: Sputnik / Stringer

"Это место, куда вкладывают значительные средства в развитие зимних видов спорта", – сказал комментатор Eurosport

&quot;Это место, куда вкладывают значительные средства в развитие зимних видов спорта&quot;, – сказал комментатор Eurosport - Sputnik Грузия
13/20
© photo: Sputnik / Stringer

"Это место, куда вкладывают значительные средства в развитие зимних видов спорта", – сказал комментатор Eurosport

© photo: Sputnik / Stringer

"Для проведения чемпионата мира были выделены большие финансовые и временные ресурсы. Это означает, что они действительно хотят показать лучшие результаты", - заявил телеведущий

&quot;Для проведения чемпионата мира были выделены большие финансовые и временные ресурсы. Это означает, что они действительно хотят показать лучшие результаты&quot;, - заявил телеведущий - Sputnik Грузия
14/20
© photo: Sputnik / Stringer

"Для проведения чемпионата мира были выделены большие финансовые и временные ресурсы. Это означает, что они действительно хотят показать лучшие результаты", - заявил телеведущий

© photo: Sputnik / Stringer

К сожалению, грузинским спортсменам не везде удалось продемонстрировать лучшие результаты

К сожалению, грузинским спортсменам не везде удалось продемонстрировать лучшие результаты - Sputnik Грузия
15/20
© photo: Sputnik / Stringer

К сожалению, грузинским спортсменам не везде удалось продемонстрировать лучшие результаты

© photo: Sputnik / Stringer

Но следует учесть высокий уровень подготовки зарубежных спортсменов

Но следует учесть высокий уровень подготовки зарубежных спортсменов - Sputnik Грузия
16/20
© photo: Sputnik / Stringer

Но следует учесть высокий уровень подготовки зарубежных спортсменов

© photo: Sputnik / Stringer

За медали и первые места на чемпионате мира в Бакуриани ведется серьезная борьба

За медали и первые места на чемпионате мира в Бакуриани ведется серьезная борьба - Sputnik Грузия
17/20
© photo: Sputnik / Stringer

За медали и первые места на чемпионате мира в Бакуриани ведется серьезная борьба

© photo: Sputnik / Stringer

До завершения чемпионата еще много времени и поэтому любители зимних видов спорта еще могут успеть побывать в Бакуриани

До завершения чемпионата еще много времени и поэтому любители зимних видов спорта еще могут успеть побывать в Бакуриани - Sputnik Грузия
18/20
© photo: Sputnik / Stringer

До завершения чемпионата еще много времени и поэтому любители зимних видов спорта еще могут успеть побывать в Бакуриани

© photo: Sputnik / Stringer

Такое событие нельзя пропустить! Это уже пятый по счету совместный чемпионат мира по фристайлу и сноуборду

Такое событие нельзя пропустить! Это уже пятый по счету совместный чемпионат мира по фристайлу и сноуборду - Sputnik Грузия
19/20
© photo: Sputnik / Stringer

Такое событие нельзя пропустить! Это уже пятый по счету совместный чемпионат мира по фристайлу и сноуборду

© photo: Sputnik / Stringer

Всего в ходе чемпионата должно быть разыграно 30 комплектов медалей (по 6 среди мужчин и женщин в сноуборде; по 7 у мужчин и женщин во фристайле; 4 в смешанных командных дисциплинах (сноуборд-кроссе, ски-кроссе, акробатике, параллельном слаломе в сноуборде)

Всего в ходе чемпионата должно быть разыграно 30 комплектов медалей (по 6 среди мужчин и женщин в сноуборде; по 7 у мужчин и женщин во фристайле; 4 в смешанных командных дисциплинах (сноуборд-кроссе, ски-кроссе, акробатике, параллельном слаломе в сноуборде) - Sputnik Грузия
20/20
© photo: Sputnik / Stringer

Всего в ходе чемпионата должно быть разыграно 30 комплектов медалей (по 6 среди мужчин и женщин в сноуборде; по 7 у мужчин и женщин во фристайле; 4 в смешанных командных дисциплинах (сноуборд-кроссе, ски-кроссе, акробатике, параллельном слаломе в сноуборде)

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