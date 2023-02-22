https://sputnik-georgia.ru/20230222/dvizhenie-na-ryade-dorog-v-gruzii-vosstanovleno--275131264.html

Движение на ряде дорог в Грузии восстановлено

Движение на ряде дорог в Грузии восстановлено

Непогода создала определенные проблемы на дорогах в Грузии 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Движение на ряде дорог в Грузии, где были введены ограничения из-за непогоды, восстановлено.По информации Департамента автомобильных дорог Грузии, благодаря проведенным очистительным работам восстановлено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на 40-225 км участка (поворот Мухрани-узел Багтади) автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. На 125-151 км участка (Меле-Ласдили) автомобильной дороги внутригосударственного значения (поворот Цхалтубо) – Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили запрещено движение всех видов автотранспорта.На 89-125 км участка (Лентехи-Меле) этой же автомобильной дороги разрешено только движение автотранспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами). Для остального вида автотранспорта движение свободное. На 1-89 км участка (поворот Цхалтубо-Лентехи) данной автомобильной дороги движение автотранспорта свободное. Из-за снега на автомобильной дороге внутригосударственного значения Алпана-Цагери разрешено только движение автотранспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами). Для остального вида автотранспорта движение запрещено. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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