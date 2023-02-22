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Глава МВД: потребление марихуаны стало проблемой в Грузии
Глава МВД: потребление марихуаны стало проблемой в Грузии
Выращивание конопли для личного потребления, согласно решению Конституционного суда, уголовно не наказывается в Грузии 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T00:20+0400
2023-02-22T00:20+0400
2023-02-22T00:20+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Полиция не может не реагировать на жалобы касательно курения и выращивания марихуаны, несмотря на то, что культивация в малых дозах декриминализована, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Выращивание конопли для личного потребления (не более 10 грамм), согласно решению Конституционного суда от 2017 года, уголовно не наказывается в Грузии. А курение марихуаны и вовсе легализовано, решением того же суда. По словам министра, в полицию часто поступают жалобы от граждан. "Когда на номер "112" поступает сообщение : "Приходите и отреагируйте", мы идем и вынуждены это делать. Чтобы полиция проходила мимо, нужно изменить закон", - сказал Гомелаури. Министр отметил, что в основном жалобы поступают от старшего поколения и в регионах, а также членов семей потребляющих марихуану или выращивающих коноплю. На сегодняшний день курение марихуаны возможно только дома, и то если там нет несовершеннолетних. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, вахтанг гомелаури
грузия, новости, тбилиси, вахтанг гомелаури
Глава МВД: потребление марихуаны стало проблемой в Грузии
Выращивание конопли для личного потребления, согласно решению Конституционного суда, уголовно не наказывается в Грузии
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Полиция не может не реагировать на жалобы касательно курения и выращивания марихуаны, несмотря на то, что культивация в малых дозах декриминализована, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
Выращивание конопли для личного потребления (не более 10 грамм), согласно решению Конституционного суда от 2017 года, уголовно не наказывается в Грузии. А курение марихуаны и вовсе легализовано, решением того же суда.
"Я не могу дать задание полиции, проходить мимо, если у человека один куст марихуаны и не реагировать на это", - сказал Гомелаури в парламенте в ответ на критику депутата от партии "Гирчи", которая сразу после основания начала бороться за легализацию марихуаны в стране.
По словам министра, в полицию часто поступают жалобы от граждан.
"Когда на номер "112" поступает сообщение : "Приходите и отреагируйте", мы идем и вынуждены это делать. Чтобы полиция проходила мимо, нужно изменить закон", - сказал Гомелаури.
Министр отметил, что в основном жалобы поступают от старшего поколения и в регионах, а также членов семей потребляющих марихуану или выращивающих коноплю.
На сегодняшний день курение марихуаны возможно только дома, и то если там нет несовершеннолетних.