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Глава МВД: потребление марихуаны стало проблемой в Грузии

Глава МВД: потребление марихуаны стало проблемой в Грузии

Выращивание конопли для личного потребления, согласно решению Конституционного суда, уголовно не наказывается в Грузии 22.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Полиция не может не реагировать на жалобы касательно курения и выращивания марихуаны, несмотря на то, что культивация в малых дозах декриминализована, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Выращивание конопли для личного потребления (не более 10 грамм), согласно решению Конституционного суда от 2017 года, уголовно не наказывается в Грузии. А курение марихуаны и вовсе легализовано, решением того же суда. По словам министра, в полицию часто поступают жалобы от граждан. "Когда на номер "112" поступает сообщение : "Приходите и отреагируйте", мы идем и вынуждены это делать. Чтобы полиция проходила мимо, нужно изменить закон", - сказал Гомелаури. Министр отметил, что в основном жалобы поступают от старшего поколения и в регионах, а также членов семей потребляющих марихуану или выращивающих коноплю. На сегодняшний день курение марихуаны возможно только дома, и то если там нет несовершеннолетних. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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