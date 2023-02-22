https://sputnik-georgia.ru/20230222/gruzinskiy-tennisist-vybyl-iz-turnira-atp-v-katare-275130356.html

Грузинский теннисист выбыл из турнира ATP в Катаре

Грузинский теннисист выбыл из турнира ATP в Катаре

Басилашвили проиграл матч 1/32 турнира 26-летнему французу Александру Мюллеру 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T12:36+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили, попавший в основную сетку турнира в Дохе ATP 250 Qatar Open по воле случая, покидает Катар. Представитель Великобритании Джек Дрейпер 20 февраля был снят с соревнований буквально на последней секунде, а его место занял Басилашвили. Басилашвили проиграл матч 1/32 турнира 26-летнему французу Александру Мюллеру. Счет по сетам - 1:2 (6:7; 7:6; 4:6). Соперник Басилашвили до начала турнира занимал 173 место в рейтинге ATP, а Басилашвили – 84-е. В первом раунде квалификации турнира в Дохе грузинский теннисист обыграл турка Кема Илкеля (6:3, 7:5), а затем уступил представителю Великобритании Лиаму Броуди (4:6, 3:6). Николоз Басилашвили серьезно упал в рейтинге ATP после предыдущего сезона. С начала 2023 года теннисист провел девять матчей, и только в трех из них ему удалось одержать победу. Басилашвили является победителем турнира в Дохе-2021, а в прошлом году проиграл в финале испанцу Баутисте Агуту. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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