https://sputnik-georgia.ru/20230222/gruzinskiy-yazyk-vchera-segodnya-zavtra--275103551.html

Грузинский язык вчера, сегодня, завтра

Грузинский язык вчера, сегодня, завтра

21 февраля отмечается Международный день родного языка (International Mother Language Day) 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T09:10+0400

2023-02-22T09:10+0400

2023-02-28T10:51+0400

культура

грузия

шота руставели

юнеско

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Праздник, провозглашенный ЮНЕСКО, отмечается ежегодно с 2000 года для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. А какому языку мы будем содействовать, если не грузинскому? Готовьтесь, дамы и господа, сегодня вы узнаете интересные факты об этом древнейшем языке, о его развитии, ведь в подготовке материала нам помогал известный грузинский филолог, профессор Тбилисского государственного университета Леван Гигинеишвили. Грузинский со времен Шота Руставели… или еще раньше Грузинская письменность возникла к концу IV века, задолго до того, как пришла эпоха всемирно известного грузинского поэта, автора поэмы "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели, деятельность которого датируется XII — XIII веками. Именно в конце IV века грузины начали переводить множество работ с греческого, сирийского языков. "Библию и литургическую литературу переводили в разных монастырях, в том числе интернациональных монастырях в Палестине, Греции, грузинский монастырь был даже на Кипре и в Болгарии. Существовала сеть монастырей, где грузины переводили в основном с греческого", - рассказал профессор, отмечая, что благодаря этим процессам грузинский изменился в лучшую сторону. Тест: насколько хорошо вы знаете грузинский язык и письменность?>>Очевидно, что греческий язык в те времена был очень развит, ведь литература на нем возникла еще в VIII в. до н.э. Там существовала литературная и философская традиции, поэтому, когда грузины начали переводить с греческого, был перенесен весь смысловой- терминологический аппарат наличествующий в переводимых текстах. "В грузинском языке даже не было некоторых категорий, которые возникли благодаря переводам с греческого, - рассказывает Гигинеишвили. – Например, изначально в грузинском языке не было будущего времени, оно появилось только тогда, когда начали переводить с греческого, где была эта категория". Далее, уже в XII веке, как говорит Гигинеишвили, "точными и дотошными переводами с греческого" занимались в Гелатской академии. Академия находилась на территории монастыря Гелати на западе Грузии, где в свое время царь Давид Строитель собрал лучших ученых. Академия была крупнейшим образовательным учреждением Грузии, там преподавали философию, риторику, грамматику, математику, астрономию и медицину.Профессор называет XII век веком процветания, ведь именно тогда начали переводить самые сложные философско-богословские тексты. Это основа была создана до Руставели, именно на нее опирался поэт в своей знаменитой поэме "Витязь в тигровой шкуре". Руставели использует те философские термины, которые создались учеными в Гелатской академии. "Между тем Руставели создал общедоступный грузинский язык. Я думаю, после Руставели все начали говорить на этом языке и уж точно писать на этом языке. Поэзия писалась в тех моделях, выражениях, которые создал Шота Руставели вплоть до XVIII века. Так что новаторства до того времени было мало", - поясняет Леван Гигинеишвили.Современный грузинский язык (почти) После XVIII века начались новые веяния. Как известно, Руставели является законодателем и непревзойденным мастером господствовавшего в Древней Грузии поэтического метра, называемого шаири — шестнадцатисложного стиха. Однако писатели хотели отойти от "заезженного" стиля Руставели. В основном речь идет о поэте Давиде Гурамишвили. "Он хотел отойти от языка, стиля Руставели, хотел модернизировать язык, создать новые поэтические формы, а не писать, как Руставели, теми же ритмами, - говорит Гигинеишвили. – Так вот на "шаири" писали все поэты до Гурамишвили. Поэт изменил это и начал создавать новые ритмы, базируясь на народной поэзии. Говорят, что Давиду Гурамишвили удалось "убежать" от Руставели. Он как бы был пленен Руставели и из его плена освободился". Гурамишвили начал это дело, однако его творчество не было так доступно и распространено. Программно новый грузинский язык начали создавать в XIX веке. В этом процессе принимали участие поэт, общественный деятель Илья Чавчавадзе и его поколение, которое назвали "тергдалеулеби" (испившие воду Терека, то есть получившие образование в России). Как мы говорим – изменение грузинского языка глазами экспертов>>"Они получили образование в Петербурге, вернулись обратно и, почувствовав, что Грузия находилась под влиянием ассимиляторской политики Российской Империи, решили действовать для того, чтобы сохранить и развить грузинский язык, и для этого было решено создать общедоступный, современный грузинский язык, который объединил бы грузин разных сословий и в разных частях страны", - пояснил филолог. Им удалось создать журналистский, современный, упрощенный грузинский язык. Язык стал понятен для всех, поэтому появилась возможность создавать произведения, которые были бы понятны и крестьянам, и дворянам. Так, говорит Гигинеишвили, создавалась новая грузинская нация с иным чувством единства. Тогда же из алфавита были изъяты шесть букв, которые уже не использовались, и началось создание грузинской терминологии. "Илия Чавчавадзе говорил, что, если мы не создадим сложную терминологию, о которой можно размышлять, как размышляют, допустим, русские, европейские писатели, публицисты, журналисты, мы просто исчезнем из интеллектуального мира", - подчеркнул Гигинеишвили. Поэтому Илья Чавчавадзе направил все свои усилия на то, чтобы создать современную систему терминологии, чтобы на грузинском можно было размышлять о всех сложнейших мировоззренческих, социальных, экономических и политических темах. Для этого он переводил много европейской, русской литературы, и не только он - все поколение "тергдалеулеби". Так они создавали новый интеллектуальный грузинский язык. День грузинского языка: Топ самых интересных фактов>>"Им это удалось, потому что они фактически создавали литературные шедевры. Илья Чавчавадзе, Важа-Пшавела, они достигли высочайших вершин грузинской духовности в литературе. Произведения Важа-Пшавела, я думаю, являются шедеврами не только грузинской, но и мировой литературы", - сказал филолог. Профессор считает, что эти процессы – школы, которые создавались для развития языка, журналы, газеты, книги – оказали огромное влияние на сознание грузинского народа. "Именно они подготовили почву для политических нововведений среди грузинского народа. Грузины спасли свою идентичность, это выразилось и в желании обосноваться как независимый народ, который может стоять перед вызовами истории", - сказал Гигинеишвили. Уникальность грузинского языка Запоминаем - грузинский сам по себе уникальный язык, тут не идет речь о каких-то особенностях, так как это отдельная уникальная единица. "Грузинский – отдельный язык. Это не индоевропейский, не тюркский, семитский, это абсолютно отдельная языковая группа. Это картвельская группа, самородная, не связанная ни с кем другим. Конечно, существовали большие взаимосвязи с разными языками. Очень много грузинских слов заимствовано из греческого, персидского, арабского, тюркского, русского языков. Есть лексические заимствования, но структура языка очень своеобразна", - подчеркнул профессор. Как быстро выучить грузинский язык – лайфхак для начинающих>>Если вы, да и мы тоже, думали, что самое сложное в грузинском языке – это произношение, то забудьте. Так будет до тех пор, пока вы не столкнетесь с грамматикой. Чего стоит только система глаголов. "Я бы сказал, особенные трудности вызывает грамматика. Грамматика сложная, но если начать серьезно изучать язык, то все преодолимо", - утешает филолог. Поэтому, экспаты, релоканты, туристы, те, кто хочет сейчас изучить грузинский язык, должны обзавестись самым главным – желанием. Развитие или борьба с варваризмамиГрузинские ученые, литераторы продолжают создавать новые термины по сей день. Но иногда вместо того, чтобы перевести термин, его просто переносят. А причина заключается в лени, считает Гигинеишвили, когда, не желая найти или создать грузинское соответствие, используется иностранный варваризм. "Иногда варваризм приживается и становится литературной нормой. Это явление было всегда. Илья Чавчавадзе говорил, что создателем языка является не грамматики- теоретика, а народ, - говорит филолог. - Поэтому то, что прививается в народе, и становится нормой. Иногда ученые создают термины, которые базируются на грузинских словах. Допустим, футбол на грузинском - ფეხბურთი (которое дословно переводится как "нога" и "мяч"), слово хорошо прижилось. А вот слово телефон - ელმსმენლი - не прижилось, поэтому все говорят ტელეფონი", - пояснил Гигинеишвили. Грузинский язык ждут изменения – будет много заимствованных слов, однако, опять же, развитию это не помешает. "Развивается современная грузинская литература, научные книги переводятся на грузинский, терминология создается и совершенствуется. Я думаю, в будущем грузинский язык немного упростится, потому что очень много иностранцев начинает разговаривать на грузинском языке. То же самое происходит с европейскими языками", - сказал филолог. В то же время, по мнению филолога, когда язык становится проще, это не означает, что он становится более скудным или менее красивым. Для развития языка, стандартизации и усовершенствования научной терминологии лишь должны работать государственные программы, и они работают. "Язык должен выражать жизнь, это и есть красота", - завершил профессор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, шота руставели, юнеско