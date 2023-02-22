https://sputnik-georgia.ru/20230222/gruzinskiy-zaklyuchennyy-umer-v-tyurme-belgii-spustya-tri-nedeli-golodovki-275125637.html

Грузинский заключенный умер в тюрьме Бельгии спустя три недели голодовки

Грузинский заключенный умер в тюрьме Бельгии спустя три недели голодовки

Мужчина требовал, чтобы его отправили к семье во Францию 22.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Грузинский заключенный умер после трех недель голодовки в изоляторе города Антверпен, сообщила телекомпания"Рустави 2".По распространившейся информации, 40-летний мужчина старался получить убежище и вернуться во Францию, где живет его семья, однако соответствующие французские ведомства не давали разрешения на это. Из-за этого он прибегнул к крайней мере протеста – начал голодовку. В течение трех недель он находился под наблюдением медперсонала. По информации местных СМИ, задержанного проверили за полчаса до смерти, и у него не было признаков ухудшения состояния здоровья. По заключению бельгийских врачей, он умер естественной смертью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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