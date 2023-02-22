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Грузинский заключенный умер в тюрьме Бельгии спустя три недели голодовки
Грузинский заключенный умер в тюрьме Бельгии спустя три недели голодовки
Мужчина требовал, чтобы его отправили к семье во Францию 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T11:00+0400
2023-02-22T11:00+0400
2023-02-22T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Грузинский заключенный умер после трех недель голодовки в изоляторе города Антверпен, сообщила телекомпания"Рустави 2".По распространившейся информации, 40-летний мужчина старался получить убежище и вернуться во Францию, где живет его семья, однако соответствующие французские ведомства не давали разрешения на это. Из-за этого он прибегнул к крайней мере протеста – начал голодовку. В течение трех недель он находился под наблюдением медперсонала. По информации местных СМИ, задержанного проверили за полчаса до смерти, и у него не было признаков ухудшения состояния здоровья. По заключению бельгийских врачей, он умер естественной смертью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, франция
новости, грузия, происшествия, франция
Грузинский заключенный умер в тюрьме Бельгии спустя три недели голодовки
Мужчина требовал, чтобы его отправили к семье во Францию
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Грузинский заключенный умер после трех недель голодовки в изоляторе города Антверпен, сообщила телекомпания"Рустави 2".
По распространившейся информации, 40-летний мужчина старался получить убежище и вернуться во Францию, где живет его семья, однако соответствующие французские ведомства не давали разрешения на это. Из-за этого он прибегнул к крайней мере протеста – начал голодовку.
В течение трех недель он находился под наблюдением медперсонала.
По информации местных СМИ, задержанного проверили за полчаса до смерти, и у него не было признаков ухудшения состояния здоровья. По заключению бельгийских врачей, он умер естественной смертью.