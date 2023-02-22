https://sputnik-georgia.ru/20230222/kalendar-pitaniya-v-velikiy-post-2023-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-275134589.html

Календарь питания в Великий пост 2023: что можно и нельзя есть по дням

Календарь питания в Великий пост 2023: что можно и нельзя есть по дням

Великий пост по православному церковному календарю начинается 27 февраля и завершится 16 апреля главным христианским праздником - Пасхой 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T14:41+0400

2023-02-22T14:41+0400

2023-02-22T14:41+0400

справки

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Что можно и нельзя есть – календарь питания Великого поста вы узнаете из Sputnik Грузия. Что можно и нельзя есть Одна из важных составляющих Великого поста – это отказ от некоторых продуктов и физическое очищение. Великий пост самый строгий из всех многодневных постов: в этот период верующие отказываются от любой пищи животного происхождения. В частности, соблюдающим Великий пост нельзя есть все сорта мяса и птицы, яйца, животные жиры, а также молочные продукты. Рыбу и рыбные продукты во время Великого поста также нельзя есть, за исключением пары дней. Основные продукты, которые можно есть во время поста - это злаки, овощи, зелень, грибы, хлеб, фрукты, сухофрукты, орехи и семечки Календарь питания Календарь питания в Великий пост, по церковному уставу, выглядит так: в понедельник, среду и пятницу – сухоядение, то есть в эти дни можно есть хлеб, фрукты, овощи, различные орешки, мед; во вторник и четверг – разрешена горячая пища растительного происхождения, но без масла; по субботам и воскресеньям (кроме последней Страстной недели) – можно есть пищу растительного происхождения с постным маслом. Рыбу в Великий пост можно есть только в церковные праздники: Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим, Вербное воскресенье, которое в 2023 году выпадает на 9 апреля. По церковным правилам, в Чистый понедельник, в первый день Великого поста, и Страстную (красную) пятницу, в день распятия Спасителя, принято отказываться от пищи полностью. В Страстную пятницу, которая в 2023 году выпадает на 14 апреля, нельзя есть до выноса плащаницы во время церковной службы. Великая суббота – единственная суббота в году, когда строгий пост можно не соблюдать. Прихожане, которые готовятся к причастию, не должны ничего пить и есть после восьми часов вечера. Прекращать пост, если кто-то его нарушит, не следует, нужно покаяться и продолжить его. Священники рекомендуют прекратить пост в том случае, если человек из-за запрета на определенную пищу станет нервным и раздражительным. Потому что пост – это период духовного очищения, а не диета, достичь которого невозможно, постоянно находясь в раздраженном состоянии. От поста освобождаются тяжело больные, беременные женщины, кормящие матери, путешественники, военные, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом и дети до семи лет. Дети с семи до 14 лет могут соблюдать пост только по средам и пятницам. А после 14 лет подросток уже сам решает, поститься ему или нет. Верующий, имеющий проблемы со здоровьем, прежде чем начать поститься, обязательно должен посоветоваться с лечащим врачом о том, сможет ли он соблюдать самый строгий и продолжительный пост без вреда своему здоровью. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки