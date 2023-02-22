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Крупный пожар на рынке в Батуми - видео очевидца с места ЧП
Крупный пожар на рынке в Батуми - видео очевидца с места ЧП
На окраине Батуми на территории рынка Хопа произошел пожар. Смотрите в видео Sputnik, как очевидец снял работу пожарных по ликвидации очага возгорания 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T02:04+0400
2023-02-22T02:04+0400
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По предварительным данным, возгорание произошло в одном из магазинов автозапчастей. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарные. Оценивается ущерб, причиненный огнем торговым объектам.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, пожар, батуми, батуми, новости батуми сегодня, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, пожар, батуми, батуми, новости батуми сегодня, видео
Крупный пожар на рынке в Батуми - видео очевидца с места ЧП
02:04 22.02.2023 (обновлено: 13:31 28.02.2023)
На окраине Батуми на территории рынка Хопа произошел пожар. Смотрите в видео Sputnik, как очевидец снял работу пожарных по ликвидации очага возгорания
По предварительным данным, возгорание произошло в одном из магазинов автозапчастей. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарные. Оценивается ущерб, причиненный огнем торговым объектам.