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Курс лари на среду – 2,6365 GEL/$
Курс лари на среду – 2,6365 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0020 лари по отношению к доллару 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T09:20+0400
2023-02-22T09:20+0400
2023-02-22T09:20+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 февраля в размере 2,6365 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0020 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, новости, национальный банк, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар
экономика, грузия, новости, национальный банк, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар
Курс лари на среду – 2,6365 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0020 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 февраля в размере 2,6365 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0020 лари по отношению к доллару.