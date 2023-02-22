https://sputnik-georgia.ru/20230222/kurs-lari-na-sredu--26365-gel-275119299.html

Курс лари на среду – 2,6365 GEL/$

Курс лари на среду – 2,6365 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0020 лари по отношению к доллару 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T09:20+0400

2023-02-22T09:20+0400

2023-02-22T09:20+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 февраля в размере 2,6365 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0020 лари по отношению к доллару.

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