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Началось изучение причин обрушения моста, строящегося на автомагистрали Восток-Запад
Началось изучение причин обрушения моста, строящегося на автомагистрали Восток-Запад
Часть строящегося через реку Риони моста обрушилась 21 февраля, предположительно, из-за паводка 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T23:24+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Меры в связи с обрушением строящегося моста на участке трассы Самтредиа-Григолети, которая является частью автомагистрали Восток-Запад, будут приняты после установления причин случившегося, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе. Часть строящегося через реку Риони моста обрушилась 21 февраля. В результате повреждения восьмой опоры моста рухнули два перекрытия. Предварительной причиной называется паводок. Строительство участков дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад при содействии Европейского инвестиционного банка. Новая дорога на этом участке сократит протяженность пути на 45%. Вышеуказанный мост находится на первом участке (11,5 км) трассы Самтредия-Григолети. Работы там финансируются из государственного бюджета и их осуществляет компания "Джеу груп". На первом участке предполагается строительство трех автомобильных мостов и одного железнодорожного. Длина автомобильного моста через реку Риони составляет 801 метр – это самый длинный из трех мостов.Первый участок трассы Самтредия-Григолети будет четырехполосным, с 26 подземными переходами.Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, ираклий карселадзе, европейский инвестиционный банк
грузия, новости, происшествия, тбилиси, ираклий карселадзе, европейский инвестиционный банк
Началось изучение причин обрушения моста, строящегося на автомагистрали Восток-Запад
23:24 22.02.2023 (обновлено: 23:37 22.02.2023)
Часть строящегося через реку Риони моста обрушилась 21 февраля, предположительно, из-за паводка
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Меры в связи с обрушением строящегося моста на участке трассы Самтредиа-Григолети, которая является частью автомагистрали Восток-Запад, будут приняты после установления причин случившегося, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе.
Часть строящегося через реку Риони моста обрушилась 21 февраля. В результате повреждения восьмой опоры моста рухнули два перекрытия. Предварительной причиной называется паводок.
"Уже началось изучение причин. Подключены все соответствующие службы, эксперты, инженеры, чтобы установить причину. Естественно, после изучения, исходя из причины, уже будут осуществлены соответствующие мероприятия", – сказал Карселадзе.
Строительство участков дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад при содействии Европейского инвестиционного банка. Новая дорога на этом участке сократит протяженность пути на 45%.
Вышеуказанный мост находится на первом участке (11,5 км) трассы Самтредия-Григолети. Работы там финансируются из государственного бюджета и их осуществляет компания "Джеу груп".
На первом участке предполагается строительство трех автомобильных мостов и одного железнодорожного. Длина автомобильного моста через реку Риони составляет 801 метр – это самый длинный из трех мостов.
Первый участок трассы Самтредия-Григолети будет четырехполосным, с 26 подземными переходами.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.