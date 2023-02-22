https://sputnik-georgia.ru/20230222/nachalos-izuchenie-prichin-obrucheniya-stroyaschegosya-na-avtomagistrali-vostok--zapad-mosta-275161895.html

Началось изучение причин обрушения моста, строящегося на автомагистрали Восток-Запад

Началось изучение причин обрушения моста, строящегося на автомагистрали Восток-Запад

Часть строящегося через реку Риони моста обрушилась 21 февраля, предположительно, из-за паводка 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Меры в связи с обрушением строящегося моста на участке трассы Самтредиа-Григолети, которая является частью автомагистрали Восток-Запад, будут приняты после установления причин случившегося, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе. Часть строящегося через реку Риони моста обрушилась 21 февраля. В результате повреждения восьмой опоры моста рухнули два перекрытия. Предварительной причиной называется паводок. Строительство участков дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад при содействии Европейского инвестиционного банка. Новая дорога на этом участке сократит протяженность пути на 45%. Вышеуказанный мост находится на первом участке (11,5 км) трассы Самтредия-Григолети. Работы там финансируются из государственного бюджета и их осуществляет компания "Джеу груп". На первом участке предполагается строительство трех автомобильных мостов и одного железнодорожного. Длина автомобильного моста через реку Риони составляет 801 метр – это самый длинный из трех мостов.Первый участок трассы Самтредия-Григолети будет четырехполосным, с 26 подземными переходами.Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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