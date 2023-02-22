Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230222/nachalos-izuchenie-prichin-obrucheniya-stroyaschegosya-na-avtomagistrali-vostok--zapad-mosta-275161895.html
Началось изучение причин обрушения моста, строящегося на автомагистрали Восток-Запад
Началось изучение причин обрушения моста, строящегося на автомагистрали Восток-Запад
Часть строящегося через реку Риони моста обрушилась 21 февраля, предположительно, из-за паводка 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T23:24+0400
2023-02-22T23:37+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
ираклий карселадзе
европейский инвестиционный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/16/275161570_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_bde965f44e31520859d427cb1218181f.jpg
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Меры в связи с обрушением строящегося моста на участке трассы Самтредиа-Григолети, которая является частью автомагистрали Восток-Запад, будут приняты после установления причин случившегося, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе. Часть строящегося через реку Риони моста обрушилась 21 февраля. В результате повреждения восьмой опоры моста рухнули два перекрытия. Предварительной причиной называется паводок. Строительство участков дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад при содействии Европейского инвестиционного банка. Новая дорога на этом участке сократит протяженность пути на 45%. Вышеуказанный мост находится на первом участке (11,5 км) трассы Самтредия-Григолети. Работы там финансируются из государственного бюджета и их осуществляет компания "Джеу груп". На первом участке предполагается строительство трех автомобильных мостов и одного железнодорожного. Длина автомобильного моста через реку Риони составляет 801 метр – это самый длинный из трех мостов.Первый участок трассы Самтредия-Григолети будет четырехполосным, с 26 подземными переходами.Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/16/275161570_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d26fa1d30e9d217bd6ff6a683c2514d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, тбилиси, ираклий карселадзе, европейский инвестиционный банк
грузия, новости, происшествия, тбилиси, ираклий карселадзе, европейский инвестиционный банк

Началось изучение причин обрушения моста, строящегося на автомагистрали Восток-Запад

23:24 22.02.2023 (обновлено: 23:37 22.02.2023)
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of GeorgiaОбрушение строящегося моста через Риони
Обрушение строящегося моста через Риони - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2023
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
Часть строящегося через реку Риони моста обрушилась 21 февраля, предположительно, из-за паводка
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Меры в связи с обрушением строящегося моста на участке трассы Самтредиа-Григолети, которая является частью автомагистрали Восток-Запад, будут приняты после установления причин случившегося, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе.
Часть строящегося через реку Риони моста обрушилась 21 февраля. В результате повреждения восьмой опоры моста рухнули два перекрытия. Предварительной причиной называется паводок.

"Уже началось изучение причин. Подключены все соответствующие службы, эксперты, инженеры, чтобы установить причину. Естественно, после изучения, исходя из причины, уже будут осуществлены соответствующие мероприятия", – сказал Карселадзе.

Строительство участков дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад при содействии Европейского инвестиционного банка. Новая дорога на этом участке сократит протяженность пути на 45%.
Вышеуказанный мост находится на первом участке (11,5 км) трассы Самтредия-Григолети. Работы там финансируются из государственного бюджета и их осуществляет компания "Джеу груп".
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of GeorgiaОбрушение строящегося моста через Риони
Обрушение строящегося моста через Риони - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2023
Обрушение строящегося моста через Риони
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
На первом участке предполагается строительство трех автомобильных мостов и одного железнодорожного. Длина автомобильного моста через реку Риони составляет 801 метр – это самый длинный из трех мостов.
Первый участок трассы Самтредия-Григолети будет четырехполосным, с 26 подземными переходами.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0