https://sputnik-georgia.ru/20230222/napadenie-na-bank-i-zakhvat-zalozhnikov-v-zugdidi-kak-eto-bylo---foto-274694862.html
Нападение на банк и захват заложников в Зугдиди: как это было – фото
Нападение на банк и захват заложников в Зугдиди: как это было – фото
Обвиняемого в совершении самого дерзкого ограбления банка в стране, "Банка Грузии", в 2020 году Бадри Эсебуа задержали в селе Джихашкари (регион Самегрело ... 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T16:49+0400
2023-02-22T16:49+0400
2023-02-28T14:06+0400
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"банк грузии"
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захват заложников в зугдиди
захват заложников
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Бадри Эсебуа, по данным СМИ, доставили в тюрьму №2 в Кутаиси, а в доме, где его задержали, продолжают работать следователи.
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фотоленты, мультимедиа, "банк грузии", новости грузии в фотографиях, захват заложников в зугдиди, захват заложников, фото
фотоленты, мультимедиа, "банк грузии", новости грузии в фотографиях, захват заложников в зугдиди, захват заложников, фото
Нападение на банк и захват заложников в Зугдиди: как это было – фото
16:49 22.02.2023 (обновлено: 14:06 28.02.2023)
Обвиняемого в совершении самого дерзкого ограбления банка в стране, "Банка Грузии", в 2020 году Бадри Эсебуа задержали в селе Джихашкари (регион Самегрело - Земо Сванети) в доме местного жителя
Бадри Эсебуа, по данным СМИ, доставили в тюрьму №2 в Кутаиси, а в доме, где его задержали, продолжают работать следователи.
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Бадри Эсебуа совершил самый дерзкий налет на банк в Грузии за все последнее время, захватив большое количество заложников
Бадри Эсебуа совершил самый дерзкий налет на банк в Грузии за все последнее время, захватив большое количество заложников
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
На место преступления сразу были направлены силы спецназначения, вся прилегающая территория была оцеплена полицией
На место преступления сразу были направлены силы спецназначения, вся прилегающая территория была оцеплена полицией
У здания отделения "Банка Грузии" в Зугдиди расположились снайперы
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Они ждали приказа, чтобы ликвидировать нападавшего, но таких крайних мер удалось избежать
Они ждали приказа, чтобы ликвидировать нападавшего, но таких крайних мер удалось избежать
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Работа снайперов не понадобилась
Работа снайперов не понадобилась
© Sputnik / STRINGER
Не пригодилась и бронетехника, которая была стянута в Зугдиди, хотя она, скорее всего, производила подавляющий психологический эффект
Не пригодилась и бронетехника, которая была стянута в Зугдиди, хотя она, скорее всего, производила подавляющий психологический эффект
© Sputnik / STRINGER
Целый день полицейский спецназ дежурил у здания филиала "Банка Грузии"
Целый день полицейский спецназ дежурил у здания филиала "Банка Грузии"
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Часть заложников в течение дня удалось освободить
Часть заложников в течение дня удалось освободить
© Sputnik / STRINGER
Спецоперация завершилась успешно – все заложники, в конце концов, были освобождены
Спецоперация завершилась успешно – все заложники, в конце концов, были освобождены
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Все люди остались живы, пережив огромный шок и стресс
Все люди остались живы, пережив огромный шок и стресс
© Sputnik / STRINGER
Бадри Эсебуа часть заложников взял с собой на полицейской машине, получив выкуп в 500 тысяч долларов
Бадри Эсебуа часть заложников взял с собой на полицейской машине, получив выкуп в 500 тысяч долларов
© Sputnik / STRINGER
Но нападавший сдержал обещание и отпустил оставшихся заложников, когда добрался до безопасного места. Но это ему не помогло – прошло два года, и вот Бадри Эсебуа, наконец, арестован
Но нападавший сдержал обещание и отпустил оставшихся заложников, когда добрался до безопасного места. Но это ему не помогло – прошло два года, и вот Бадри Эсебуа, наконец, арестован