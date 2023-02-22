https://sputnik-georgia.ru/20230222/obrushilas-chast-stroyaschegosya-mosta-na-zapade-gruzii---spetsialisty-izuchayut-prichiny-275130014.html
Обрушилась часть строящегося моста на западе Грузии - специалисты изучают причины
Обрушилась часть строящегося моста на западе Грузии - специалисты изучают причины
Мост был поврежден из-за паводка и выхода из берегов реки Риони 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T12:14+0400
2023-02-22T12:14+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Специалисты приступили к изучению причин повреждения строящегося моста на первом участке автомобильной дороги Самтредия - Григолети (Западная Грузия), сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Часть моста была повреждена накануне в результате паводка и выхода из берегов реки Риони. В частности, в результате стихии повреждена восьмая опора строящегося моста. В результате происшествия никто не пострадал. На месте находятся представители всех технических служб Департамента. В ведомстве отметили, что к этому времени уровень воды в реке все еще высокий. Как только он уменьшится, начнется изучение ситуации и будут осуществлены необходимые мероприятия для восстановления поврежденной опоры. Строительство первого, 11,5 километрового участка дороги Самтредия - Григолети находится на заключительном этапе. Участок будет проходить через город Самтредия и четыре села Самтредского и Абашского районов (Толеби, Гормагала, Пирвели маиси, Гауцкинари). Средства (27,7 миллиона долларов) на осуществление проекта выделены из госбюджета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, самтредия, григолети, западная грузия, департамент автомобильных дорог
грузия, происшествия, новости, самтредия, григолети, западная грузия, департамент автомобильных дорог
Обрушилась часть строящегося моста на западе Грузии - специалисты изучают причины
12:14 22.02.2023 (обновлено: 12:20 22.02.2023)
Мост был поврежден из-за паводка и выхода из берегов реки Риони
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Специалисты приступили к изучению причин повреждения строящегося моста на первом участке автомобильной дороги Самтредия - Григолети (Западная Грузия), сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
Часть моста была повреждена накануне в результате паводка и выхода из берегов реки Риони. В частности, в результате стихии повреждена восьмая опора строящегося моста. В результате происшествия никто не пострадал.
На месте находятся представители всех технических служб Департамента. В ведомстве отметили, что к этому времени уровень воды в реке все еще высокий. Как только он уменьшится, начнется изучение ситуации и будут осуществлены необходимые мероприятия для восстановления поврежденной опоры.
Строительство первого, 11,5 километрового участка дороги Самтредия - Григолети находится на заключительном этапе. Участок будет проходить через город Самтредия и четыре села Самтредского и Абашского районов (Толеби, Гормагала, Пирвели маиси, Гауцкинари).
Средства (27,7 миллиона долларов) на осуществление проекта выделены из госбюджета.