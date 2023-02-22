https://sputnik-georgia.ru/20230222/postnye-dni-v-marte-2023-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-275152770.html
Постные дни в марте 2023: что можно и нельзя есть по дням
Постные дни в марте 2023: что можно и нельзя есть по дням
В марте продолжается Великий пост, начавшийся 27 февраля 2023 года, который готовит христиан к Светлому Воскресению Христову 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T19:01+0400
2023-02-22T19:01+0400
2023-02-22T19:01+0400
справки
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Самый строгий и продолжительный пост в году по церковному календарю в 2023-м продлиться по 15 апреля включительно. Великий пост – первый многодневный пост в году. Всего в году четыре многодневных и три однодневных поста. О постных днях в марте 2023 года, а также о том, что можно и нельзя есть по дням, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в марте 2023 По церковному календарю Пасху в 2023 году православные отметят 16 апреля, следовательно, все дни в марте – с 1 по 31 число – постные. Одна из важных составляющих Великого поста – это физическое очищение и отказ от некоторых продуктов. В православии (по строгости) есть пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая пища без масла; горячая еда с растительным маслом; вкушение рыбы. Соблюдать в определенные постные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно только с благословения священника. В постные дни верующие в первую очередь должны заботиться об очищении души и помыслов, чтобы с чистым сердцем встретить Воскресение Христово. Для этого в постные дни необходимо ежедневно молиться, посещать по возможности церковные службы и совершать добрые дела, так как без этого пост теряет свой смысл. Что можно и нельзя есть В постные дни кушать мясные, молочные продукты и яйца нельзя. В постные дни нельзя также пить алкогольные напитки. В постные дни в марте можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты. По церковному уставу в марте нельзя также есть рыбу и рыбные продукты. Составлять постный календарь питания в марте 2023 года по церковным правилам нужно по следующим принципам: Тяжело больным, путешественникам, военным, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным и кормящим матерям, а также детям до семи лет нельзя строго поститься. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Постные дни в марте 2023: что можно и нельзя есть по дням
В марте продолжается Великий пост, начавшийся 27 февраля 2023 года, который готовит христиан к Светлому Воскресению Христову
Самый строгий и продолжительный пост в году по церковному календарю в 2023-м продлиться по 15 апреля включительно.
Великий пост – первый многодневный пост в году. Всего в году четыре многодневных и три однодневных поста.
О постных днях в марте 2023 года, а также о том, что можно и нельзя есть по дням, читайте в Sputnik Грузия
.
Постные дни в марте 2023
По церковному календарю Пасху в 2023 году православные отметят 16 апреля, следовательно, все дни в марте – с 1 по 31 число – постные.
Одна из важных составляющих Великого поста – это физическое очищение и отказ от некоторых продуктов.
В православии (по строгости) есть пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая пища без масла; горячая еда с растительным маслом; вкушение рыбы. Соблюдать в определенные постные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно только с благословения священника.
В постные дни верующие в первую очередь должны заботиться об очищении души и помыслов, чтобы с чистым сердцем встретить Воскресение Христово. Для этого в постные дни необходимо ежедневно молиться, посещать по возможности церковные службы и совершать добрые дела, так как без этого пост теряет свой смысл.
Что можно и нельзя есть
В постные дни кушать мясные, молочные продукты и яйца нельзя. В постные дни нельзя также пить алкогольные напитки. В постные дни в марте можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.
По церковному уставу в марте нельзя также есть рыбу и рыбные продукты.
Составлять постный календарь питания в марте 2023 года по церковным правилам нужно по следующим принципам:
понедельник, среда, пятница – сухоядение, в эти дни можно есть хлеб, фрукты, овощи;
вторник, четверг – можно есть горячую пищу растительного происхождения, но без масла;
суббота, воскресенье – разрешается пища растительного происхождения с постным маслом.
Тяжело больным, путешественникам, военным, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным и кормящим матерям, а также детям до семи лет нельзя строго поститься.
Материал подготовлен на основе открытых источников