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Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела в пятницу свой еженедельный традиционный брифинг в Москве 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T17:20+0400
2023-02-22T17:20+0400
2023-02-22T17:28+0400
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москва
россия
мария захарова
мид россии
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Мария Захарова в ходе встречи с прессой коснулась актуальных вопросов, касающихся внешней политики России.
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мультимедиа, видео, москва, россия, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, москва, россия, мария захарова, мид россии, видео
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
17:20 22.02.2023 (обновлено: 17:28 22.02.2023)
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела в пятницу свой еженедельный традиционный брифинг в Москве
Мария Захарова в ходе встречи с прессой коснулась актуальных вопросов, касающихся внешней политики России.