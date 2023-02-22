https://sputnik-georgia.ru/20230222/rossiya--torgovyy-partner-1-dlya-gruzii-skolko-uspeli-natorgovat-strany-v-2023-godu-275118048.html

Россия – торговый партнер №1 для Грузии: сколько успели наторговать страны в 2023 году

Россия – торговый партнер №1 для Грузии: сколько успели наторговать страны в 2023 году

В 2022 году товарооборот между Грузией и Россией вырос на 52,3% 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T09:00+0400

2023-02-22T09:00+0400

2023-02-22T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2023 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 263,6 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 105, 7%, сообщили в Национальной службе статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ за январь 2023 года завезли 8,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, почти 4 тысячи тонн натурального виноградного вина, 36,2 тысячи тонн ферросплавов, 5,9 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в январе 2023 года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 18 тысяч тонн, а также примерно 16,7 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 75 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, 133,7 тысячи тонн природного и попутного газов, а также 27,6 тысячи тонн угля и угольного топлива и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. Товарооборот между Грузией и Россией в 2022 году вырос на 52,3% по сравнению с 2021 годом и составил около 2,5 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, россия, сакстат, грузино-российские отношения