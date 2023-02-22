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Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения?
Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения?
Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T10:04+0400
2023-02-22T10:04+0400
2023-02-22T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено на перевале Паравани, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Запрет действует на 94-110 км участка автомобильной дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда из-за сложных метеорологических условий – метель, ограниченная видимость.На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Из-за интенсивного снегопада и гололеда, на 40-225 км участка (поворот Мухрани-узел Багдати) международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе было запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Благодаря проведенным очистительным работам движение на данном участке дороги с утра удалось восстановить для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог
Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения?
10:04 22.02.2023 (обновлено: 10:32 22.02.2023)
Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено на перевале Паравани, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Запрет действует на 94-110 км участка автомобильной дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда из-за сложных метеорологических условий – метель, ограниченная видимость.
На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.
Из-за интенсивного снегопада и гололеда, на 40-225 км участка (поворот Мухрани-узел Багдати) международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе было запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом.
Благодаря проведенным очистительным работам движение на данном участке дороги с утра удалось восстановить для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.