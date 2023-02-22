https://sputnik-georgia.ru/20230222/situatsiya-na-dorogakh-gruzii--gde-deystvuyut-ogranicheniya-275122053.html

Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения?

Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения?

Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено на перевале Паравани, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Запрет действует на 94-110 км участка автомобильной дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда из-за сложных метеорологических условий – метель, ограниченная видимость.На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Из-за интенсивного снегопада и гололеда, на 40-225 км участка (поворот Мухрани-узел Багдати) международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе было запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Благодаря проведенным очистительным работам движение на данном участке дороги с утра удалось восстановить для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог