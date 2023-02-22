https://sputnik-georgia.ru/20230222/test-chto-vy-znaete-pro-maslenitsu-275031952.html

Тест: что вы знаете про масленицу

Тест: что вы знаете про масленицу

Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней 22.02.2023, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

масленица

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Специально к нему Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тесты, интерактив, масленица, тесты