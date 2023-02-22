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https://sputnik-georgia.ru/20230222/test-chto-vy-znaete-pro-maslenitsu-275031952.html
Тест: что вы знаете про масленицу
Тест: что вы знаете про масленицу
Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней 22.02.2023, Sputnik Грузия
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Специально к нему Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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тесты, интерактив, масленица, тесты
тесты, интерактив, масленица, тесты

Тест: что вы знаете про масленицу

13:34 22.02.2023 (обновлено: 10:48 28.02.2023)
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкПразднование Масленицы
Празднование Масленицы - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2023
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov
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Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней
Специально к нему Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
1 из 12
Что символизируют блины, которые традиционно пекут на Масленицу?
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