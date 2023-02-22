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Цветы, сердечки и шампанское: День Всех влюбленных отмечают в Тбилиси - фото
Цветы, сердечки и шампанское: День Всех влюбленных отмечают в Тбилиси - фото
День святого Валентина - праздник всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Хотя в Грузии этот день не является официальным праздником и выходным, его... 22.02.2023, Sputnik Грузия
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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в День всех влюбленных на улицах Тбилиси бойко идет торговля цветами, а в столичных супермаркетах помещения украшены праздничной символикой - сердечками, конфетами и шампанским.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, день святого валентина, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, день святого валентина, фото

Цветы, сердечки и шампанское: День Всех влюбленных отмечают в Тбилиси - фото

16:29 22.02.2023 (обновлено: 14:08 28.02.2023)
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День святого Валентина - праздник всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Хотя в Грузии этот день не является официальным праздником и выходным, его любят, к нему готовятся и отмечают
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в День всех влюбленных на улицах Тбилиси бойко идет торговля цветами, а в столичных супермаркетах помещения украшены праздничной символикой - сердечками, конфетами и шампанским.
© photo: Sputnik / Stringer

День всех влюбленных - не исключение для совершения покупок

День всех влюбленных - не исключение для совершения покупок - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

День всех влюбленных - не исключение для совершения покупок

© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому посетителей торговых центров повсюду встречают сердечки

Поэтому посетителей торговых центров повсюду встречают сердечки - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому посетителей торговых центров повсюду встречают сердечки

© photo: Sputnik / Stringer

А также романтическая обстановка - шампанское, конфеты и игрушки

А также романтическая обстановка - шампанское, конфеты и игрушки - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

А также романтическая обстановка - шампанское, конфеты и игрушки

© photo: Sputnik / Stringer

Посетителям хотят создать атмосферу праздника, возможно, так они больше потратят, даже несмотря на праздничные скидки

Посетителям хотят создать атмосферу праздника, возможно, так они больше потратят, даже несмотря на праздничные скидки - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Посетителям хотят создать атмосферу праздника, возможно, так они больше потратят, даже несмотря на праздничные скидки

© photo: Sputnik / Stringer

А еще сделают фото на память

А еще сделают фото на память - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

А еще сделают фото на память

© photo: Sputnik / Stringer

Этот день не проходит незамеченным никем

Этот день не проходит незамеченным никем - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Этот день не проходит незамеченным никем

© photo: Sputnik / Stringer

Но на улице холодновато, и влюбленных гуляет на открытом воздухе немного

Но на улице холодновато, и влюбленных гуляет на открытом воздухе немного - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но на улице холодновато, и влюбленных гуляет на открытом воздухе немного

© photo: Sputnik / Stringer

А вот на цветочном рынке в центре города - настоящий бум и столпотворение

А вот на цветочном рынке в центре города - настоящий бум и столпотворение - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

А вот на цветочном рынке в центре города - настоящий бум и столпотворение

© photo: Sputnik / Stringer

Как всегда, самые популярные цветы - это розы

Как всегда, самые популярные цветы - это розы - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Как всегда, самые популярные цветы - это розы

© photo: Sputnik / Stringer

Ни один посетитель цветочного рынка на площади Орбелиани не уходит без букетика

Ни один посетитель цветочного рынка на площади Орбелиани не уходит без букетика - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ни один посетитель цветочного рынка на площади Орбелиани не уходит без букетика

© photo: Sputnik / Stringer

Все хотят сделать тем, кого они любят, красивые и нежные подарки

Все хотят сделать тем, кого они любят, красивые и нежные подарки - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Все хотят сделать тем, кого они любят, красивые и нежные подарки

© photo: Sputnik / Stringer

Ведь в этот день важно, чтобы любимые люди чувствовали тепло и заботу своих вторых половинок. Как, впрочем, и в любой другой день. Ведь для того, чтобы любить и делать приятное тем, кого любишь, не обязательно ждать 14 февраля

Ведь в этот день важно, чтобы любимые люди чувствовали тепло и заботу своих вторых половинок. Как, впрочем, и в любой другой день. Ведь для того, чтобы любить и делать приятное тем, кого любишь, не обязательно ждать 14 февраля - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ведь в этот день важно, чтобы любимые люди чувствовали тепло и заботу своих вторых половинок. Как, впрочем, и в любой другой день. Ведь для того, чтобы любить и делать приятное тем, кого любишь, не обязательно ждать 14 февраля

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