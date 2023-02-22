https://sputnik-georgia.ru/20230222/tsvety-serdechki-i-shampanskoe-den-vsekh-vlyublennykh-otmechayut-v-tbilisi---foto-274873357.html
Цветы, сердечки и шампанское: День Всех влюбленных отмечают в Тбилиси - фото
Цветы, сердечки и шампанское: День Всех влюбленных отмечают в Тбилиси - фото
День святого Валентина - праздник всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Хотя в Грузии этот день не является официальным праздником и выходным, его... 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T16:29+0400
2023-02-22T16:29+0400
2023-02-28T14:08+0400
фотоленты
мультимедиа
новости грузии в фотографиях
день святого валентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0e/274864439_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dc5ddf37114c061464695ec7b2ff9a3e.jpg
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в День всех влюбленных на улицах Тбилиси бойко идет торговля цветами, а в столичных супермаркетах помещения украшены праздничной символикой - сердечками, конфетами и шампанским.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0e/274864439_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_da0a779778dc252d2278a88efb094c06.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, день святого валентина, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, день святого валентина, фото
Цветы, сердечки и шампанское: День Всех влюбленных отмечают в Тбилиси - фото 16:29 22.02.2023 (обновлено: 14:08 28.02.2023)
День святого Валентина - праздник всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Хотя в Грузии этот день не является официальным праздником и выходным, его любят, к нему готовятся и отмечают
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в День всех влюбленных на улицах Тбилиси бойко идет торговля цветами, а в столичных супермаркетах помещения украшены праздничной символикой - сердечками, конфетами и шампанским.
© photo: Sputnik / Stringer
День всех влюбленных - не исключение для совершения покупок
День всех влюбленных - не исключение для совершения покупок
© photo: Sputnik / Stringer
Поэтому посетителей торговых центров повсюду встречают сердечки
Поэтому посетителей торговых центров повсюду встречают сердечки
© photo: Sputnik / Stringer
А также романтическая обстановка - шампанское, конфеты и игрушки
А также романтическая обстановка - шампанское, конфеты и игрушки
© photo: Sputnik / Stringer
Посетителям хотят создать атмосферу праздника, возможно, так они больше потратят, даже несмотря на праздничные скидки
Посетителям хотят создать атмосферу праздника, возможно, так они больше потратят, даже несмотря на праздничные скидки
© photo: Sputnik / Stringer
А еще сделают фото на память
А еще сделают фото на память
© photo: Sputnik / Stringer
Этот день не проходит незамеченным никем
Этот день не проходит незамеченным никем
© photo: Sputnik / Stringer
Но на улице холодновато, и влюбленных гуляет на открытом воздухе немного
Но на улице холодновато, и влюбленных гуляет на открытом воздухе немного
© photo: Sputnik / Stringer
А вот на цветочном рынке в центре города - настоящий бум и столпотворение
А вот на цветочном рынке в центре города - настоящий бум и столпотворение
© photo: Sputnik / Stringer
Как всегда, самые популярные цветы - это розы
Как всегда, самые популярные цветы - это розы
© photo: Sputnik / Stringer
Ни один посетитель цветочного рынка на площади Орбелиани не уходит без букетика
Ни один посетитель цветочного рынка на площади Орбелиани не уходит без букетика
© photo: Sputnik / Stringer
Все хотят сделать тем, кого они любят, красивые и нежные подарки
Все хотят сделать тем, кого они любят, красивые и нежные подарки
© photo: Sputnik / Stringer
Ведь в этот день важно, чтобы любимые люди чувствовали тепло и заботу своих вторых половинок. Как, впрочем, и в любой другой день. Ведь для того, чтобы любить и делать приятное тем, кого любишь, не обязательно ждать 14 февраля
Ведь в этот день важно, чтобы любимые люди чувствовали тепло и заботу своих вторых половинок. Как, впрочем, и в любой другой день. Ведь для того, чтобы любить и делать приятное тем, кого любишь, не обязательно ждать 14 февраля