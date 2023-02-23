https://sputnik-georgia.ru/20230223/batumi-polnostyu-obnovit-avtopark-avtobusov-275123800.html
Батуми полностью обновит автопарк автобусов
Батуми полностью обновит автопарк автобусов
Батуми - первый город Грузии, где работают электроавтобусы 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T07:01+0400
2023-02-23T07:01+0400
2023-02-23T07:01+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
турция
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24190/85/241908567_0:210:2000:1335_1920x0_80_0_0_89a84a688b0024482a3ec033c6aec021.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Черноморский город Батуми скоро пополнится 60 новыми автобусами, сообщает пресс-служба мэрии города. Глава курортного города Арчил Чиковани находился на автозаводе ISUZU в Турции, откуда будет привезен новый общественный транспорт.Мэр города обещал, что в 2023 году муниципальный транспорт Батуми полностью обновится. В течение последних двух лет автопарк Батуми пополнился 100 автобусами и 8 электроавтобусами. Новые автобусы будут завезены в Батуми поэтапно. Новые автобусы будут рассчитаны на 70 пассажиров. Длина каждого автобуса составляет 10 метров. Они полностью будут адаптированы для лиц с ограниченными возможностями, а также будут оснащены системой отопления, кондиционирования, вентиляции. В них будут установлены информационные звуковые системы, а также система антивандального видеомониторинга. Автобусы закуплены из госбюджета при финансовой поддержке правительства Аджарии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
турция
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24190/85/241908567_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_981ec9d089a231f5932ef3bed71992f2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, турция, батуми
грузия, новости, общество, тбилиси, турция, батуми
Батуми полностью обновит автопарк автобусов
Батуми - первый город Грузии, где работают электроавтобусы
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Черноморский город Батуми скоро пополнится 60 новыми автобусами, сообщает пресс-служба мэрии города.
Глава курортного города Арчил Чиковани находился на автозаводе ISUZU в Турции, откуда будет привезен новый общественный транспорт.
Мэр города обещал, что в 2023 году муниципальный транспорт Батуми полностью обновится. В течение последних двух лет автопарк Батуми пополнился 100 автобусами и 8 электроавтобусами. Новые автобусы будут завезены в Батуми поэтапно.
"Батуми - первый город Грузии, где работают электроавтобусы", - заявил Чиковани.
Новые автобусы будут рассчитаны на 70 пассажиров. Длина каждого автобуса составляет 10 метров. Они полностью будут адаптированы для лиц с ограниченными возможностями, а также будут оснащены системой отопления, кондиционирования, вентиляции. В них будут установлены информационные звуковые системы, а также система антивандального видеомониторинга.
Автобусы закуплены из госбюджета при финансовой поддержке правительства Аджарии.