https://sputnik-georgia.ru/20230223/batumi-polnostyu-obnovit-avtopark-avtobusov-275123800.html

Батуми полностью обновит автопарк автобусов

Батуми полностью обновит автопарк автобусов

Батуми - первый город Грузии, где работают электроавтобусы 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Черноморский город Батуми скоро пополнится 60 новыми автобусами, сообщает пресс-служба мэрии города. Глава курортного города Арчил Чиковани находился на автозаводе ISUZU в Турции, откуда будет привезен новый общественный транспорт.Мэр города обещал, что в 2023 году муниципальный транспорт Батуми полностью обновится. В течение последних двух лет автопарк Батуми пополнился 100 автобусами и 8 электроавтобусами. Новые автобусы будут завезены в Батуми поэтапно. Новые автобусы будут рассчитаны на 70 пассажиров. Длина каждого автобуса составляет 10 метров. Они полностью будут адаптированы для лиц с ограниченными возможностями, а также будут оснащены системой отопления, кондиционирования, вентиляции. В них будут установлены информационные звуковые системы, а также система антивандального видеомониторинга. Автобусы закуплены из госбюджета при финансовой поддержке правительства Аджарии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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