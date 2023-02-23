https://sputnik-georgia.ru/20230223/bessmertnyy-primer-dlya-potomkov---premer-gruzii-pochtil-pamyat-pogibshikh-yunkerov-275179379.html

Бессмертный пример для потомков - премьер Грузии почтил память погибших юнкеров

Бессмертный пример для потомков - премьер Грузии почтил память погибших юнкеров

Глава грузинского правительства пожелал стране мира, единства и развития 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T15:59+0400

2023-02-23T15:59+0400

2023-02-23T16:07+0400

грузия

общество

новости

кутаиси

тбилиси

ираклий гарибашвили

ноэ жордания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/12/272295047_0:91:1024:667_1920x0_80_0_0_333339bffd163ea36382847cbad5bb6e.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили почтил память юнкеров, павших в 1921 году в боях с 11-й Красной армией. Как отметил глава грузинского правительства, начатая ими борьба за независимость Грузии не завершена. В заключение глава грузинского правительства пожелал стране мира, единства и развития.В 1921 году, 16 февраля, части Красной армии перешли южную границу Грузии через Красный мост и заняли село Шулавери. Здесь им оказали сопротивление добровольческие отряды кахетинцев под командованием Стефана Ахметели. Далее большевики продвинулись на север к Тбилиси. 19-20 февраля 1921 года у села Табахмела на подходах к Тбилиси части 11-й армии столкнулись с ожесточенным сопротивлением юнкеров. Их было 510 человек, с четырьмя пушками и шестью пулеметами. Командовал отрядом полковник Чхеидзе. Село осталось под контролем грузинских юнкеров, однако части Красной армии обошли его и продолжили наступление. Грузинский язык вчера, сегодня, завтра>>Правительство Ноэ Жордания (руководителя правительства Грузии в годы Первой демократической республики) 24 февраля 1921 года эвакуировалось в Кутаиси. Табахмела продолжали удерживать юнкеров, которых осталось к тому времени около 90 человек. Грузинские силы получили приказ об отходе. Во избежание жертв среди мирного населения было принято решение сдать Тбилиси. Части 11-й армии без боя вошли в Тбилиси 25 февраля. В город прибыл грузинский Ревком, преобразованный в этот же день в Совет народных комиссаров. Правительство Грузии и часть членов Учредительного Собрания отбыли в эмиграцию. Окончательно советская власть в Грузии была установлена во второй половине марта 1921 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, кутаиси, тбилиси, ираклий гарибашвили, ноэ жордания