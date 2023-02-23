https://sputnik-georgia.ru/20230223/borba-s-vyrubkoy-lesov-v-gruzii-na-zapade-strany-vyyavili-nezakonnuyu-lesopilku-275166609.html
Борьба с вырубкой лесов в Грузии: на западе страны выявили незаконную лесопилку
Борьба с вырубкой лесов в Грузии: на западе страны выявили незаконную лесопилку
На территории цеха было обнаружено 93 бревна каштана и около 14 кубических метров досок 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T11:19+0400
2023-02-23T11:19+0400
2023-02-23T12:25+0400
новости
грузия
общество
тбилиси
самегрело-земо сванети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/17/275165943_0:65:1243:764_1920x0_80_0_0_edd3ae53a41ff96d296c9a9508e085ef.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии выявили незаконную лесопилку в регионе Самегрело-Земо Сванети на западе страны. Незаконная лесопилка ленточного типа выявлена в селе Накипуши района Цаленджиха. На территории цеха было обнаружено 93 бревна каштана и около 14 кубических метров досок, сообщили в ведомстве.Исходя из того, что факт содержит признаки уголовного преступления, материалы дела для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующее ведомство. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в 2022 году выявили 12 295 природоохранных нарушений, из них 509 фактов содержали признаки уголовного преступления. Больше всего фактов (3 881) касались незаконного пользования лесоматериалами. Далее следуют факты нарушения лесного законодательства (1 802), нарушения правил незаконной транспортировки лесоматериалов (1 298), нарушения технического регламента лесопилок (781). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
самегрело-земо сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/17/275165943_69:0:1174:829_1920x0_80_0_0_6dc313c9e85d9f5950b3d7b8cb65b0a6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, тбилиси, самегрело-земо сванети
новости, грузия, общество, тбилиси, самегрело-земо сванети
Борьба с вырубкой лесов в Грузии: на западе страны выявили незаконную лесопилку
11:19 23.02.2023 (обновлено: 12:25 23.02.2023)
На территории цеха было обнаружено 93 бревна каштана и около 14 кубических метров досок
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии выявили незаконную лесопилку в регионе Самегрело-Земо Сванети на западе страны.
Незаконная лесопилка ленточного типа выявлена в селе Накипуши района Цаленджиха. На территории цеха было обнаружено 93 бревна каштана и около 14 кубических метров досок, сообщили в ведомстве.
Исходя из того, что факт содержит признаки уголовного преступления, материалы дела для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующее ведомство.
Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в 2022 году выявили 12 295 природоохранных нарушений, из них 509 фактов содержали признаки уголовного преступления. Больше всего фактов (3 881) касались незаконного пользования лесоматериалами. Далее следуют факты нарушения лесного законодательства (1 802), нарушения правил незаконной транспортировки лесоматериалов (1 298), нарушения технического регламента лесопилок (781).