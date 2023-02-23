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https://sputnik-georgia.ru/20230223/borba-s-vyrubkoy-lesov-v-gruzii-na-zapade-strany-vyyavili-nezakonnuyu-lesopilku-275166609.html
Борьба с вырубкой лесов в Грузии: на западе страны выявили незаконную лесопилку
Борьба с вырубкой лесов в Грузии: на западе страны выявили незаконную лесопилку
На территории цеха было обнаружено 93 бревна каштана и около 14 кубических метров досок 23.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии выявили незаконную лесопилку в регионе Самегрело-Земо Сванети на западе страны. Незаконная лесопилка ленточного типа выявлена в селе Накипуши района Цаленджиха. На территории цеха было обнаружено 93 бревна каштана и около 14 кубических метров досок, сообщили в ведомстве.Исходя из того, что факт содержит признаки уголовного преступления, материалы дела для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующее ведомство. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в 2022 году выявили 12 295 природоохранных нарушений, из них 509 фактов содержали признаки уголовного преступления. Больше всего фактов (3 881) касались незаконного пользования лесоматериалами. Далее следуют факты нарушения лесного законодательства (1 802), нарушения правил незаконной транспортировки лесоматериалов (1 298), нарушения технического регламента лесопилок (781). Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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Борьба с вырубкой лесов в Грузии: на западе страны выявили незаконную лесопилку

11:19 23.02.2023 (обновлено: 12:25 23.02.2023)
© Department of Environmental Supervision of GeorgiaНа Западе Грузии выявили незаконную лесопилку
На Западе Грузии выявили незаконную лесопилку - Sputnik Грузия, 1920, 23.02.2023
© Department of Environmental Supervision of Georgia
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На территории цеха было обнаружено 93 бревна каштана и около 14 кубических метров досок
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии выявили незаконную лесопилку в регионе Самегрело-Земо Сванети на западе страны.
Незаконная лесопилка ленточного типа выявлена в селе Накипуши района Цаленджиха. На территории цеха было обнаружено 93 бревна каштана и около 14 кубических метров досок, сообщили в ведомстве.
Исходя из того, что факт содержит признаки уголовного преступления, материалы дела для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующее ведомство.
Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в 2022 году выявили 12 295 природоохранных нарушений, из них 509 фактов содержали признаки уголовного преступления. Больше всего фактов (3 881) касались незаконного пользования лесоматериалами. Далее следуют факты нарушения лесного законодательства (1 802), нарушения правил незаконной транспортировки лесоматериалов (1 298), нарушения технического регламента лесопилок (781).
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