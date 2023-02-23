https://sputnik-georgia.ru/20230223/delegatsiya-minoborony-gruzii-oznakomilas-s-podgotovkoy-spetsnaza-azerbaydzhana-275194364.html

Делегация Минобороны Грузии ознакомилась с подготовкой спецназа Азербайджана

Делегация Минобороны Грузии ознакомилась с подготовкой спецназа Азербайджана

Члены грузинской делегации были подробно проинформированы о процессе подготовки спецназовцев, ознакомилась с условиями, созданными в воинских частях 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T21:16+0400

2023-02-23T21:16+0400

2023-02-23T21:16+0400

грузия

политика

новости

азербайджан

министерство обороны грузии

силы обороны грузии

грузино-азербайджанские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/17/275194143_0:99:1000:662_1920x0_80_0_0_c0085af0e200e3c8561fa547c50dc10d.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Делегация Минобороны Грузии посетила воинские части Сил специального назначения и ВМС Азербайджана, сообщили в Минобороны АР.Члены грузинской делегации были подробно проинформированы о процессе подготовки спецназовцев, ознакомилась с условиями, созданными в воинских частях.В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, после чего было сделано совместное фото на память.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, азербайджан, министерство обороны грузии, силы обороны грузии, грузино-азербайджанские отношения