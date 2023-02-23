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Делегация Минобороны Грузии ознакомилась с подготовкой спецназа Азербайджана
Делегация Минобороны Грузии ознакомилась с подготовкой спецназа Азербайджана
Члены грузинской делегации были подробно проинформированы о процессе подготовки спецназовцев, ознакомилась с условиями, созданными в воинских частях 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T21:16+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Делегация Минобороны Грузии посетила воинские части Сил специального назначения и ВМС Азербайджана, сообщили в Минобороны АР.Члены грузинской делегации были подробно проинформированы о процессе подготовки спецназовцев, ознакомилась с условиями, созданными в воинских частях.В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, после чего было сделано совместное фото на память.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, азербайджан, министерство обороны грузии, силы обороны грузии, грузино-азербайджанские отношения
грузия, политика, новости, азербайджан, министерство обороны грузии, силы обороны грузии, грузино-азербайджанские отношения
Делегация Минобороны Грузии ознакомилась с подготовкой спецназа Азербайджана
Члены грузинской делегации были подробно проинформированы о процессе подготовки спецназовцев, ознакомилась с условиями, созданными в воинских частях
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Делегация Минобороны Грузии посетила воинские части Сил специального назначения и ВМС Азербайджана, сообщили в Минобороны АР.
Члены грузинской делегации были подробно проинформированы о процессе подготовки спецназовцев, ознакомилась с условиями, созданными в воинских частях.
"Затем гости понаблюдали за показательными тренировками морского спецназа. Им были представлены современное оружие, боевые и транспортные средства, используемые морскими пехотинцами и спецназом", – говорится в сообщении Минобороны АР.
В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, после чего было сделано совместное фото на память.