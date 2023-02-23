https://sputnik-georgia.ru/20230223/dvizhenie-v-tbilisskom-metro-vosstanovleno-275197690.html

Движение в тбилисском метро восстановлено

Движение в тбилисском метро восстановлено

Две станции были закрыты вечером 23 февраля из-за технических проблем в тупике тоннеля "Театр Ахметели" 23.02.2023, Sputnik Грузия

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тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Станции тбилисского метрополитена "Театр Ахметели" и "Сараджишвили" открылись для пассажиров, сообщает Тбилисская транспортная компания. Две станции были закрыты вечером 23 февраля из-за технических проблем в тупике тоннеля "Театр Ахметели", которая является конечной станции первой линии метро. В данный момент проблема решена и первая линия метрополитена работает в обычном режиме. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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