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Грузия будет страной-хозяйкой на международной выставке туризма в Германии

Грузия будет страной-хозяйкой на международной выставке туризма в Германии

Гости смогут ознакомиться с искусством перегородчатой эмали, грузинскими блюдами и винами 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии примет участие в Международной выставке туризма в Берлине (ITB Berlin 2023) в статусе страны-хозяйки.Мероприятие пройдет в столице Германии 6-9 марта - впервые с начала пандемии в реальном формате. За право стать хозяйкой выставки боролись около 25 стран, однако этого статуса была удостоена Грузия. Помимо администрации туризма Грузии, в выставке примут участие около 80 грузинских туркомпаний. Глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе ознакомила представителей компаний, планирующих принять участие в данной выставке, с деталями запланированных мероприятий.ITB Berlin 2023 откроется с торжественной церемонии разрезания ленты у стенда Грузии, после чего пройдет гала-концерт с элементами грузинских песен и танцев. На открытии будут присутствовать около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира, а также около 60 международных журналистов и туроператоров. В рамках выставки также пройдет мастер-класс грузинской каллиграфии. Гости смогут ознакомиться с искусством перегородчатой эмали, грузинскими блюдами и винами. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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