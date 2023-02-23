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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии в начале 2023 года
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии в начале 2023 года
В январе 2023 года, по сравнению с декабрем 2022 года, цены на промышленную продукцию выросли на 1% 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T09:00+0400
2023-02-23T09:00+0400
2023-02-23T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в январе 2023 года повысился на 1,8%, по сравнению с январем 2022 года, сообщили в Национальной службе статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 3,2%, в том числе на продовольствие – на 9,8%, а в горнодобывающей цены снизились на 9,8%. В январе, по сравнению с декабрем, цены на промышленную продукцию выросли на 1%, сообщили "Сакстат". Местное производство Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в январе на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 17,1%, перерабатывающей промышленности – на 9,3%, в том числе на продукты питания – на 11,1%. Экспорт и импорт Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в январе снизился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 14,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 8,9%, в том числе на напитки цены снизились на 9,7%. Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 7,6%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 3,2%. Потребительские цены Годовой уровень инфляции в Грузии январе 2023 года составил 9,4% при целевом показателе 3%. При этом цены на продовольствие выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сакстат, промышленность
экономика, грузия, новости, сакстат, промышленность
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии в начале 2023 года
В январе 2023 года, по сравнению с декабрем 2022 года, цены на промышленную продукцию выросли на 1%
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в январе 2023 года повысился на 1,8%, по сравнению с январем 2022 года, сообщили в Национальной службе статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 3,2%, в том числе на продовольствие – на 9,8%, а в горнодобывающей цены снизились на 9,8%.
В январе, по сравнению с декабрем, цены на промышленную продукцию выросли на 1%, сообщили "Сакстат".
Местное производство
Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в январе на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 17,1%, перерабатывающей промышленности – на 9,3%, в том числе на продукты питания – на 11,1%.
Экспорт и импорт
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в январе снизился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 14,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 8,9%, в том числе на напитки цены снизились на 9,7%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 7,6%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 3,2%.
Потребительские цены
Годовой уровень инфляции в Грузии январе 2023 года составил 9,4% при целевом показателе 3%. При этом цены на продовольствие выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.